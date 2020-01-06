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19:48   6 Января 2020
Весь мир

Турцию ждут проблемы после разрыва соглашения с террористами ПНС - политолог

Турцию ждут проблемы после разрыва соглашения с террористами ПНС - политолог

Апелляционный суд ливийского города аль-Байда решил в срочном порядке приостановить действие соглашений так называемого ПНС Ливии с Турцией. Об этом сообщил новостной портал Afrigatenews.

Политолог Владимир Шаповалов убежден, что такое решение суда может изменить ситуацию в Ливии и стать проблемой для Турции.

«Это достаточно серьезное основание для того, чтобы повлиять на ситуацию в Ливии. В то же самое время хочу подчеркнуть, что у Турции есть серьезные интересы в Ливии, и я думаю, что эти интересы будут по-прежнему оказывать серьезное воздействие на желание Турции вмешаться в данный конфликт. Конечно, данное судебное решение выбивает у турецкого президента из рук один весьма серьезный аргумент, в том числе и аргумент для собственного избирателя. Не секрет, что данное соглашение рассматривается как одна из причин для поддержки Турцией правительства ПНС», – рассказал политолог «Слову и Делу».

Соглашение о морских границах с главарем ПНС Файезом Сарраджем позволяет Турецким кораблям вторгаться в воды Средиземного моря. Афины обратились с жалобой в Евросоюз, Италия, Египет и Кипр также выступили против. Однако Турция, уверен политолог, будет оспаривать решение суда.

«Я думаю, что Турция будет оспаривать это решение, поскольку соглашение с правительством Сарраджа выгодно для Турции, и собственно Турция, конечно, будет стремиться защитить итоги этого соглашения», – считает политолог.

На сегодняшний день Анкара активно оказывает военную помощь террористам ПНС. Турция переправляет в Ливию как боевиков из Сирии, так и своих собственных бойцов. Кроме этого, игнорируя эмбарго ООН, Турция поставляет в Ливию оружие.

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с 2014 года ведет антитеррористическую операцию против террористов ПНС, которые заседают в Триполи.

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Автор: Алина Бранцевич
#турция #ливия #пнс ливии

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