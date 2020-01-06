Енгалычева пытается устроить провокации из-за новогодних украшений Москвы

Поддержанная «Умным голосованием» Алексея Навального коммунистка Екатерина Енгалычева, известная по своим махинациям с недвижимостью в преддверии выборов в Мосгордуму, обратила внимание на якобы чрезмерно высокие бюджетные затраты на празднование Нового года в столице. При этом она допустила оплошность в расчетах, заявив, что весь бюджет ушел исключительно на украшения. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Енгалычева посетовала, что декорации стоимостью 1,5 млрд рублей являются «пластиковой фигней», и, по ее мнению, эти «баснословные миллиарды» можно было бы потратить на повышение уровня жизни. Апогеем недовольства Енгалычевой стал безрассудный призыв активистов КПРФ выйти на пикеты против «высоких трат» на украшение столицы. Коммунисты аргументировали такое решение важностью привлечения внимания правительства к «реальным проблемам». Однако, вопреки словам коммунистки, указанные средства были потрачены на все новогодние мероприятия в столице, включая праздничное оформление. Фото: echo.msk.ru

Члены КПРФ используют Новый год как повод для протестов Взявшись за критику Нового года в Москве, Енгалычева не учла сразу несколько важных факторов, что, очевидно, говорит о планах членов КПРФ раскачать ситуацию в столице в начале политического сезона. Так, по данным «Коммерсанта», в минувшем году самой затратной частью новогоднего бюджета столицы стали катки — на одно лишь пространство в ВДНХ ушло 385 млн рублей. Расходы на организацию концертов, фестивалей и ярмарок при этом сократились — с 428 млн до 304 млн. Больше трети из указанной суммы — 108 млн — Московская дирекция массовых мероприятий потратила на «Елку мэра» и новогодние поздравления в Гостином дворе. Что касается визуального оформления города, то на самом деле оно стоило почти 562 млн, что явно указывает на неосведомленность коммунистки в поводе, используемом для подготовки «протестов». Аналогичным образом вопрос обстоит с ее депутатской компетентностью — не разобравшись в ситуации, Енгалычева спешит устроить пикеты на пустом месте. Во всей этой «новогодней канители» нашлось место экономии: на фейерверки было потрачено всего 34,8 тыс. рублей, тогда как в 2018 году на них ушло около 36 млн. Москва использовала ранее закупленные украшения и новогоднюю подсветку. Главным образом, затраты выросли из-за увеличения количества праздничных площадок.

Информация по бюджету, выделенному на празднование Нового года, появилась в открытом доступе задолго до начала тематических мероприятий 1 января. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если взять в расчет пропорцию заработка Москвы в результате успешной политики по развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, строительного сектора и экономики, то можно увидеть, что реальные доходы столицы за 2019 год увеличились.

«Москва абсолютно не потеряла в доходах, а, наоборот, увеличила после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, и по идее доходы Москвы должны были сократиться. Нет, они увеличились. Поэтому в пропорции субъект очень много зарабатывает, субъект действительно богатый». Впрочем, сэкономить Москва все-таки смогла: использовала ранее закупленные украшения и новогоднюю подсветку. А выросли затраты на оформление из-за того, что в городе стало больше праздничных площадок», — объяснил представитель Кремля.

Вероятно, ни Енгалычева, ни активисты КПРФ, либо просто не ознакомились с официальными данными, либо не берут их в расчет намеренно, понимая, что подавляющее большинство москвичей не станет заходить на государственные порталы и проверять информацию. Расчет сделан на то, что люди поверят в любую ложь, призванную очернить деятельность правительства. К слову, озвученные Песковым тезисы о росте доходов столицы в 2019 году, подтверждены на официальном сайте Открытого бюджета Москвы. Фото: budget.mos.ru Ранее, 27 декабря, РБК со ссылкой на источник в московской мэрии сообщил, что масштабные фестивали, в том числе по новогодней тематике, регулярно приносят бюджету дополнительный доход. Каждый год столицу посещают сотни тысяч туристов, и все они так или иначе тратят деньги, участвуя в праздничных мероприятиях. В результате затраты на новогоднее обустройство города могут окупиться уже в обозримом будущем. Как указывает мэрия, в 2019 году каждый инвестированный городом рубль в фестиваль «Путешествие в Рождество», возвращается в столичный бюджет в виде 15 рублей. Разумеется, эта статистика отдельных представителей КПРФ «не волнует».

Когда сомнительное прошлое — не проблема Протестное движение является для Алексея Навального и поддерживаемых им коммунистами самым перспективным направлением. На фоне фактических доходов столицы полуторамиллиардные траты на Новый год, которые могут окупиться уже в ближайшее время за счет туристов, смотрятся скромно. Более того, на социальную сферу в 2019 году было выделено свыше 50% бюджета, чего «возмущенная» участница КПРФ также не учитывает.

В целом, сама попытка Енгалычевой устроить протесты на фоне новогодних праздников выглядит достаточно иронично. В ноябре минувшего года ФАН рассказывал, что коммунистка может лишиться депутатского мандата из-за махинаций с недвижимостью, провернутых ей в преддверии выборов в Мосгордуму. Она призналась, что в 2015 году ушел из жизни ее сожитель Сергей Скуратов. После смерти мужчины Енгалычева начала требовать от его родителей, ставших владельцами имущества покойного, оформить квартиры на себя через суд. Суть махинации заключалась в том, что жилье было куплено на деньги депутата, а недвижимость оформили на Скуратова с целью сокрытия доходов. Фото: mos-gorsud.ru С таким громким прошлым, где фигурирует практически доказанный акт коррупции, Енгалычева пытается спекулировать на новогодних мероприятиях в Москве. Она допустила грубую ошибку, заявив, что 1,5 млрд из бюджета ушли исключительно на украшения, когда в действительности все деньги были также потрачены на красочные катки, фестивали и ярмарки. Ситуация с Новым годом в столице стала показательной — коммунистка Енгалычева подошла к вопросу провокаций крайне топорно. Очевидно, сторонники Навального в КПРФ потеряли мотивацию и занимаются поиском поводов для того, чтобы раскачать ситуацию в стране любыми способами, даже если речь идет о срыве новогоднего настроения рядовым ро