Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

 Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене
На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

 Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права
Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

Политолог прогнозирует проигрыш Эрдогана «по всем фронтам» в ситуации с Ливией

 Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене
На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

Террористы ПНС Ливии приняли первую официальную «поставку» военных от Турции

 Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права

Американист назвал убийство Сулеймани похоронами международного права
19:53   6 Января 2020
Россия

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Американская пресса независимо от политических симпатий всегда поддерживает и отстаивает интересы своего государства, чего нельзя сказать о российских СМИ, заметил журналист и член Общественной палаты Александр Малькевич.

Дело в том, что на территории США действует Акт о шпионаже, изданный в далеком 1917 году. Так, вмешавшимся в деятельность американской армии грозит наказание вплоть до смертной казни. При этом, вмешательством, что приравнивается и к шпионажу, считается просто отрицательный отзыв о военнослужащих Штатов.

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

«Американская либеральная пресса, традиционно поддерживающая Демократическую партию и находящаяся в оппозиции к [главе Штатов Дональду] Трампу, жестко критикует внутреннюю политику президента США, да и внешнюю часто тоже. Но, когда дело касается принципиальных вопросов международной ситуации (Афганистан, Ирак, Иран, Ливия и так далее), то и либеральные, и республиканские СМИ выступают единым фронтом, отстаивая позицию Штатов на международной арене», — пояснил Малькевич в беседе с «Федеральным агентством новостей».

В России же либеральные СМИ противятся любому вздоху действующего правительства. Они безнаказанно очерняют власти, саму страну и даже народ.

«Складывается ощущение, что они в любой ситуации готовы идти против, даже если это пойдет во вред стране и народу», — сказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Малькевич раскритиковал либеральные СМИ за предательство РФ на международной арене

Журналист также провел параллели с турецким медиапространством. По его словам, сейчас там действуют законы военного времени из-за ситуации в Сирии. Так, авторы статей пишут о борьбе с терроризмом, в частности это касается операции «Источник мира» и российско-турецкого патрулирования буферной зоны в провинции Идлиб.

«Любой гражданин, который в соцсетях напишет что-то похабное про турецкую армию, государство или же просто будет оспаривать необходимость этой операции, моментально отправится в тюрьму, потому что в стране действует особое положение», — заверил собеседник агентства.

Возвращаясь к российским «либералам», можно вновь увидеть, что они и здесь брызжут слюной от недовольства. «Новая газета», например, штампует фейки о россиянах в Сирии, а «Фонтанка» публикует схемы, из-за которых жизни солдат России и их семей могут оказаться под угрозой. Им вторят «Эхо Москвы», «Медуза», «Радио свобода» и другие «свободные» СМИ, подкармливающиеся из западной кормушки. Хотя на том же Западе, они бы уже давно сидели в тюрьме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #турция #сми #малькевич #либеральные сми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...