Американская пресса независимо от политических симпатий всегда поддерживает и отстаивает интересы своего государства, чего нельзя сказать о российских СМИ, заметил журналист и член Общественной палаты Александр Малькевич.

Дело в том, что на территории США действует Акт о шпионаже, изданный в далеком 1917 году. Так, вмешавшимся в деятельность американской армии грозит наказание вплоть до смертной казни. При этом, вмешательством, что приравнивается и к шпионажу, считается просто отрицательный отзыв о военнослужащих Штатов.

«Американская либеральная пресса, традиционно поддерживающая Демократическую партию и находящаяся в оппозиции к [главе Штатов Дональду] Трампу, жестко критикует внутреннюю политику президента США, да и внешнюю часто тоже. Но, когда дело касается принципиальных вопросов международной ситуации (Афганистан, Ирак, Иран, Ливия и так далее), то и либеральные, и республиканские СМИ выступают единым фронтом, отстаивая позицию Штатов на международной арене», — пояснил Малькевич в беседе с «Федеральным агентством новостей».

В России же либеральные СМИ противятся любому вздоху действующего правительства. Они безнаказанно очерняют власти, саму страну и даже народ.

«Складывается ощущение, что они в любой ситуации готовы идти против, даже если это пойдет во вред стране и народу», — сказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Журналист также провел параллели с турецким медиапространством. По его словам, сейчас там действуют законы военного времени из-за ситуации в Сирии. Так, авторы статей пишут о борьбе с терроризмом, в частности это касается операции «Источник мира» и российско-турецкого патрулирования буферной зоны в провинции Идлиб.

«Любой гражданин, который в соцсетях напишет что-то похабное про турецкую армию, государство или же просто будет оспаривать необходимость этой операции, моментально отправится в тюрьму, потому что в стране действует особое положение», — заверил собеседник агентства.

Возвращаясь к российским «либералам», можно вновь увидеть, что они и здесь брызжут слюной от недовольства. «Новая газета», например, штампует фейки о россиянах в Сирии, а «Фонтанка» публикует схемы, из-за которых жизни солдат России и их семей могут оказаться под угрозой. Им вторят «Эхо Москвы», «Медуза», «Радио свобода» и другие «свободные» СМИ, подкармливающиеся из западной кормушки. Хотя на том же Западе, они бы уже давно сидели в тюрьме.