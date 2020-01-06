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20:19   6 Января 2020
Весь мир

Вторжение Турции в Ливию нарушает интересы других государств, уверен востоковед

Вторжение Турции в Ливию нарушает интересы других государств, уверен востоковед

Турецкие социологи выяснили, что почти половина жителей Турции не поддерживает решение властей оказать военную поддержку боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Так, «за» решение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана вступились лишь 37% от всего количества опрошенных. Это против этом 49,7% граждан, которые негативно отнеслись к этому решению. Оставшиеся 12 с небольших процентов респондентов – не понимают, о чем их спрашивают социологи.

Ранее парламент поддержал резолюцию об отправке турецких войск на территорию этой страны: «за» выступили 325 политиков, «против» — 184 политиков. Затем Эрдоган передал, что турецкие военные уже находятся в пути для выполнения «координационных действий» в стране.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков уверен, что Турция вмешивается в конфликт, последствия которого предсказать крайне трудно. Поэтому турки и высказывают озабоченность за будущее своей страны. Его слова приводит издание «НьюИнформ»

«Турция уже завязла в Сирии и никаких перспектив выхода турецких сил из сирийского конфликта в обозримом будущем не предвидится. Теперь же она залезает в Ливию, что намного хуже. Турецкая пресса и турецкие эксперты отмечают, что если в Сирии мы [Турция] увязли по пояс, то в Ливии мы [Турция] увязнем по горло», — пояснил Онтиков.

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Таким образом, в Сирии уже существует некоторая стабильная обстановка внешних сил, чего не скажешь о Ливии. Поэтому присутствие турецких военных может нарушить сложившейся хрупкий баланс.

«Понятно, что в Ливии присутствовали иностранные войска, но все это носило неофициальный характер. Теперь же, когда Турция официально начинает отправку своих войск, может последовать очень серьезная реакция целого ряда государств как Ближнего Востока, так и Африканского и Европейского континентов. В частности, Египта, ОАЭ, Судана, Франции и других. Там куча игроков, интересы которых так или иначе представлены в ливийском конфликте», — сообщил эксперт.

С 2014 года Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». В 2019 году начался новый этап операции: ЛНА необходимо освободить столицу Ливии – город Триполи от бандформирований ПНС.

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Автор: Валерия Крутецкая
#турция #эрдоган #политика #ливия #весь мир #пнс

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