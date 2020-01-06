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19:07   6 Января 2020
Россия

Волгоградский блогер разбросал 200 тысяч рублей толпе и просил признаться ему в любви

Волгоградский блогер разбросал 200 тысяч рублей толпе и просил признаться ему в любви

Сын чеченского чиновника, российский блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу подписчиков 200 тысячами рублей и просил из признаться ему в любви.

На встречу с блогером пришли около 300 человек. Во вступительной речи перед раздачей денег блогер предупредил, что  если кто-то пострадает, ответственность ляжет и на самого Аудиторе, поэтому блогер призвал подписчиков вести себя культурно.

«Если кто-то будет толкаться или что-то случится, на меня это тоже ляжет. Поэтому я очень прошу: давайте взаимного уважения, все дела. Я вас всех люблю, вы меня тоже. Сейчас через три-четыре минуты подбежит оператор, и мы начинаем», – сказал блогер.

Когда толпа закончила толкаться из-за денег, Аудиторе рассказал толпе, как еще полгода назад просил маму кинуть 50 рублей ему на «Сабвей». Блогер призвал подписчиков заниматься тем, от чего в них горит «какой-то огонь».

«Просто я хочу сказать вам, что вы вот сейчас из-за денег так жёстко цепанулись. Это деньги. Клянусь, при желании, их можно заработать. <...> И вы сами сможете ходить и разбрасывать деньги», – уверен блогер.

В заключение Аудиторе отметил, что 500 или 1000 рублей – это мелочь и вообще не деньги.

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Автор: Алина Бранцевич
#деньги #блогеры

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