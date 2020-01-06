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 Отказ Ирана от последнего ограничения ядерной сделки вывел Трампа на эмоции

Отказ Ирана от последнего ограничения ядерной сделки вывел Трампа на эмоции
19:04   6 Января 2020
Весь мир

Отказ Ирана от последнего ограничения ядерной сделки вывел Трампа на эмоции

Отказ Ирана от последнего ограничения ядерной сделки вывел Трампа на эмоции

Американский президент Дональд Трамп категорично отреагировал на отказ Ирана от последнего ограничения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он выразил свои эмоции в Twitter 6 января.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — написал глава Штатов заглавными буквами.

Напомним, что Тегеран отказался от ключевого ограничения в ядерной сделке, которое регулирует число обогатительных центрифуг. Арабская республика назвала этот шаг «последним». Вместе с тем, страна продолжит сотрудничать с МАГАТЭ. Более того, она готова вернуться к выполнению обязательств по СВПД, если ее интересы будут обеспечены, а Вашингтон снимет санкции.

Отказ Ирана от последнего ограничения ядерной сделки вывел Трампа на эмоции

В 2015 году ряд стран, в числе которых и Россия, утвердил Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно договору, государства должны были отказаться от санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Спустя три года США в одностороннем порядке покинули ядерную сделку и вернули антииранские санкции. 8 мая, в годовщину выхода Вашингтона из СВПД, иранский глава Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения ряда обязательств плана и потребовал обеспечения интересов республики.

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Автор: Анна Манц
#сша #иран #трамп #ядерная сделка #свпд

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