Отказ Ирана от последнего ограничения ядерной сделки вывел Трампа на эмоции
Американский президент Дональд Трамп категорично отреагировал на отказ Ирана от последнего ограничения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он выразил свои эмоции в Twitter 6 января.
«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — написал глава Штатов заглавными буквами.
IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020
Напомним, что Тегеран отказался от ключевого ограничения в ядерной сделке, которое регулирует число обогатительных центрифуг. Арабская республика назвала этот шаг «последним». Вместе с тем, страна продолжит сотрудничать с МАГАТЭ. Более того, она готова вернуться к выполнению обязательств по СВПД, если ее интересы будут обеспечены, а Вашингтон снимет санкции.
В 2015 году ряд стран, в числе которых и Россия, утвердил Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно договору, государства должны были отказаться от санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.
Спустя три года США в одностороннем порядке покинули ядерную сделку и вернули антииранские санкции. 8 мая, в годовщину выхода Вашингтона из СВПД, иранский глава Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения ряда обязательств плана и потребовал обеспечения интересов республики.