НАТО решило провести экстренную встречу из-за действий США в Ираке

США намерены добиться от стран НАТО поддержки действий американских военных в Ираке, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом дипломатический источник сообщил на экстренной встрече Североатлантического совета в Брюсселе.

«Американская сторона в своих контактах с союзниками (странами НАТО — ред.) требуют поддержки антитеррористических действий Пентагона в Ираке и Сирии, включая последние воздушные рейды. США подчеркивают важность сохранения единства антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии и соблюдения принципа атлантической солидарности».

Экстренную встречу страны НАТО решили провести после того, как США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани. Вашингтон и его союзники в НАТО обеспокоены тем, что из-за сложившейся ситуации, США вероятно будут вынуждены вывести свои военные силы из Ирака. После этого Вашингтон фактически лишится площадки для действий в Иране и Сирии, где американские позиции уже итак почти утрачены.

По мнению источников, важную роль в разрешении ситуации сыграет Турция. Анкара пока не предоставляет США и НАТО широкие возможности, которые позволят разместить силы на турецкой территории для действий относительно соседних стран.