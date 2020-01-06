Хирурга-онколога Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Петербурге

Хирурга-онколога Андрея Павленко, который умер от рака желудка 5 января, похоронили на Киновеевском кладбище в Петербурге. Об этом сообщили в Спасо-Преображенском соборе города, где прошло прощание с врачом.

«Церемония прощания завершилась, похороны тоже», – сказали в соборе.

Проститься с врачом пришли десятки человек.

Почти два года назад Павленко узнал, что у него рак желудка третьей стадии. Онколог продолжил лечить и оперировать пациентов, несмотря на свою болезнь. Павленко создал блог, в котором рассказывал про свое лечение и общался с подписчиками.

2 января онколог опубликовал на своей странице в Facebook прощальное послание, в котором попросил неравнодушных поддержать его семью.

На сайте проекта «Жизнь человека» сообщали, что по договоренности с онкологом решено после его смерти объявить о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака. Половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина - распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.