ПНС Ливии пытается легализовать в ООН получаемую от Турции военную помощь

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отправить турецких военных на помощь ливийскому Правительству национального согласия, является прямым нарушением резолюции ООН по Ливии от 2016 года, однако Триполи, вовлекая Анкару в войну на своей стороне, рассчитывает обеспечить ей некую «правовую защиту» во всемирной организации.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей в понедельник заявил военный эксперт Борис Рожин, комментируя новость о том, что Эрдоган отправил турецких военных для координации деятельности ливийского Правительства национального согласия, которое Анкара считает «законным», против командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущего в Ливии антитеррористическую операцию.

«ПНС утверждает, что Хафтар якобы получает оружие из-за рубежа. На этом основании ПНС Ливии, соответственно, считает себя освобожденным от требований резолюции ООН. Поэтому ПНС открыто вовлекает Турцию в войну на своей стороне, при этом рассчитывая обеспечить Анкаре некую «правовую защиту» в ООН», — заявил Рожин, в частности.

При этом он подчеркнул, что ПНС и Турция не просто нарушают резолюцию ООН, но и пытаются легализовать прямое иностранное вмешательство в ливийскую ситуацию. Турция, которая уже давно участвует в ливийском конфликте, первой объявила о военном вмешательстве, так как теперь ПНС будет всеми силами пытаться легализовать это решение для внешних наблюдателей через структуры ООН, добавил эксперт.

Ранее на протяжении длительного времени Турция поставляла сотрудничающим с ПНС Ливии террористам оружие и боеприпасы, а также направляла туда военных советников и представителей спецслужб, а теперь она просто пытается легализовать эту незаконную деятельность.

«Теперь нужно ждать, что ООН это осудит, хотя, боюсь, это ни на что не повлияет. А вот решение Турции теоретически может повлиять на ситуацию в районе Триполи. Все зависит от того, насколько оперативно Турция сможет перебросить туда свои силы, и как сильно это сможет изменить баланс сил в районе Триполи», — добавил Рожин.

Напомним, ранее террористы ПНС официально обратились к турецким властям с просьбой предоставить военную помощь, чтобы попытаться остановить антитеррористическую операцию, которую проводит в стране Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. Подразделения ЛНА находятся в районе ливийской столицы и сейчас продолжают продвигаться к центру Триполи.