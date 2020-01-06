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16:56   6 Января 2020
Россия

Диетолог рассказал, как эффективно похудеть после новогодних праздников

Диетолог рассказал, как эффективно похудеть после новогодних праздников

Доктор медицинских наук, диетолог и научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург дал совет корреспондентке «Политики Сегодня» о том, как сбросить лишние килограммы после новогоднего застолья. В целом, сбросить несколько кило не трудно: достаточно лишь убрать из рациона новогодние блюда: майонезные оливье или мимозу, торты и конфеты, тяжелую жирную пищу, и выйти прогуляться на улицу.

«Хоть после праздников, хоть до праздников везде одни пожелания. Меньше есть и больше двигаться. Другой момент, что после праздников оно как-то не сразу получается. А многие пытаются прекратить есть буквально со следующего дня. Именно это не получается, потому что организм находится в накопительном сценарии. Несколько дней до этого человек много ел и мало двигался. Есть вещи, которые накапливаются: это сахар и жир», — говорит Гинзбург.

Так, диетолог предлагает следующий план действий, если вы все-таки решили начать новый год налегке: хорошо выспаться, сделать зарядку или отправиться на прогулку, ограничить потребление сахара. А далее есть два пути, считает врач: можно сократить в рационе жиры – это маложирная диета, а можно и другие углеводы – есть меньше хлеба, круп и картошки.

«Переносится легче маложирная диета, я бы с нее начал. При этом можно пить воды, сколько хочется», — добавил собеседник агентства.

Ранее психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал, как вывести себя из состояния похмелья и назвал безопасную дозу спиртного для организма. Институтом гепатологии признано, что  безопасная доза крепкого алкоголя -  это одна, максимум две рюмки коньяка или водки.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #общество #новый год #похудение #диетолог

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