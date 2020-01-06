Данилин сравнил действия московской и парижской полиции во время незаконных акций 

Российское законодательство, по отношению к тем, кто совершает противозаконные действия на несанкционированных митингах , как это было минувшим летом в Москве, необходимо ужесточить.

Такое мнение в понедельник в беседе с информационным агентством iReactor высказал член Общественной палаты Москвы, директор Центра политического анализа Павел Данилин, сравнивая действия недавние действия российской полиции и до, какие меры к протестующим применяют стражи порядка в Париже.

Недавно СМИ сообщили, что в столице Франции во время массовых протестов против пенсионной реформы полицейские для разгона толпы применили слезоточивый газ.

Как отметил Павел Данилин, в Москве во время массовых беспорядков летом 2019 года не происходило ничего подобного – правоохранители действовали сдержанно, задерживая лишь тех провокаторов, чьи действия несли угрозу окружающим.

«Наше законодательство достаточно либерально в этом плане, даже если сравнивать с аналогичными законами в Западной Европе. Если мы посмотрим на ту же Францию и Германию, то видно, что там санкции даже просто за участие в несогласованном митинге могут достигать трех лет лишения свободы. У нас ничего подобного нет», — отметил эксперт.

Он также добавил, что российское законодательство в данном вопросе гораздо гуманнее, чем западноевропейское, и этот пробел в России нужно устранить, внеся соответствующие изменения в уголовный и административный кодексы РФ. В заключение Данилин раскритиковал тех, кто пользовался гуманностью властей, организовывая незаконные митинги в Москве прошлым летом.