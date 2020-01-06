ФБК и Навальный ведут антироссийскую пропаганду за гранты Запада - Самонкин

Так называемый ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального утверждает, что борется с коррупцией и преследует благие цели. Однако по источникам их финансирования можно сказать, что главная цель фонда это не борьба с коррупцией, а выполнение заказов.

СМИ уже известна схема, по которой фонд получает средства. После выхода очередного видео на канале блогера, сочувствующие граждане шлют на счета фонда денежные пожертвования, а через пару дней все деньги исчезают со счетов, а блогер отправляется с семьей в очередной отпуск на элитных курортах.

Политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин указал, что основную часть пожертвований ФБК получает явно не от простых россиян.

«Финансирование ФБК идет за счет иностранных средств и иностранных грантов, потому что у нас есть такое понятие, как иностранный агент. Но не все организации, финансируемые Западом, декларируются Министерством юстиции», — разъяснил специалист.

Политолог добавил, что у фонда есть несколько источников финансирования, но пожертвования россиян составляют лишь малую часть от них. Большую часть финансирования фонда производят люди, которым выгодна деятельность этой организации.

«Основной бюджет этой организации делают западные покровители, потому что фонд работает в фарватере политики Запада. Эта организация, как я замечал, оскверняет интересы России и придумывает истории, связанные с дискредитацией правоохранительной системы», — считает Самонкин.

Ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, политолог утверждает, что многие заявления сотрудников фонда никак не подтверждены юридически. Именно поэтому Самонкин считает, что заявления фонда часто делаются по указанию западных спонсоров.