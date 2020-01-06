Кровь мирных сирийцев на руках у поддерживающей террористов «Новой газеты», заявил Федоров

Свою деятельность, находящуюся за гранью понимания, издание ведет в том числе и при помощи фейковых «оппозиционных активистов», существуя на средства беглого олигарха Михаила Ходорковского. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров, комментируя материал ФАН, посвященный опубликованной в НГ статье «Война без гуманитарных коридоров» Елены Милашиной.

В расследовании ФАН, в частности, рассказывается о фейковых «сирийских активистах», на лжесвидетельства которых в своем материале опирается автор НГ. Как отмечается, одна из информаторов либерального издания – Хунада аль-Харири, которая якобы располагает статистической информацией о событиях в сирийской провинции Идлиб, на самом деле никому не известна в качестве эксперта, а участвует лишь в тех мероприятиях, где заявлена и журналистка НГ Милашина.

Также Хунада аль-Харири имеет связи журналисткой, политиком и арабисткой из Нидерландов Петрой Штинен, которая придерживается левых взглядов и известна как активная защитница сирийских беженцев. При этом Штинен в своих книгах и публикациях продвигает идеи «Арабской весны». Как отмечает депутат Федоров, книга Петры Штинен вышла за три года до самой «Арабской весны», произошедшей в 2011 году, и этот факт косвенно доказывает, что эти трагические события были информационно организованы и оплачены западными «интересантами».

Именно события «Арабской весны», добавил Федоров, привели к тому, что в Сирии возникла запрещенная в России террористическая группировка ИГ*, действия которой стали основной причиной массовых жертв среди гражданского населения. И беспринципность «Новой газеты», оправдывающей терроризм при помощи фейковых «активистов» и очевидных провокаторов, полностью дискредитирует это издание.

«Мы видим очередную фазу информационной войны, когда США, блок НАТО без стеснения устраивают госперевороты, проводят операции по свержению законной власти», — отметил депутат.

По его словам, все происходящее – это уже не только информационная война – на днях был «внаглую» убит иранский генерал Касем Сулеймани, который внес существенный вклад в борьбу с терроризмом. Удары, подчеркнул Федоров, наносятся именно по тем, кто ведет в Сирии борьбу с террористами, в том числе и с членами ИГ*. А «Новая газета», отметил он, поддерживает тех, кто в Сирии пытается спасти остатки террористов от окончательного разгрома, то есть все новые жертвы на совести авторов издания.

«Для этого им и нужны прикормленные «эксперты», якобы владеющие вопросом. Именно поэтому история с утечкой плана «Арабской весны», опубликованного нидерландской журналисткой за три года до событий, крайне характерна. На самом деле это была сознательная утечка от тех штурмовых групп, которые готовили и эту самую «Арабскую весну», и создание ИГ*, и так далее. Все эти силы были уже давно готовы к подобным действиям», — добавил депутат.

В заключение он отметил, что деятельность «Новой газеты» по поддержке террористов – это не просто способ заработать деньги, издание практически участвует в античеловеческой деятельности тех, кого защищает, а значит кровь жертв терроризма на руках его авторов и это находится за гранью понимания.

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