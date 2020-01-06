Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с главой турецкой разведки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также действия по урегулированию ситуации в регионе.

«В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция начала оправлять в Ливию турецких бойцов на помощь террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в борьбе с Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара.

3 января военные США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран назвал это действие «нарушением международного права» и пообещал ответить США за убийство генерала.