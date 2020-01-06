Трех американцев убили на военной базе в Кении

Африканское командование вооруженных сил США сообщило о потере трех американских военных во время нападения на военную базу в кенийском городе Ламу.

Исламистская военная группировка «Аль-Шабаб» напала на военную базу, которую используют военные Кении и США. Трое военных погибли, еще двое ранены.

«Раненые американцы были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии», – сообщили в командовании.

Боевики «Аль-Шабаб» в своем заявлении утверждают, что убили 17 американских военнослужащих и 9 кенийских.

По информации командования США, шесть гражданских самолетов были повреждены в результате атаки.

«Вместе с нашими африканскими и международными партнерами мы будем преследовать тех, кто несет ответственность за это нападение, и аль-Шабаба, который стремится нанести ущерб американцам и интересам США», – заявил Генерал командования США Стивен Таусенд.

Кенийские военные силы сообщили, что нашли на месте атаки пять тел нападавших.

Группировка Аль-Шабаб связана с Аль-Каидой (запрещена в РФ) и имеет штаб-квартиру в соседнем Сомали.