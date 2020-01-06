Тарасов уверяет, что на спор поздравил молодежную сборную, проигравшую Канаде в финале ЧМ 

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал телеканалу «360», что опубликовал поздравление российской молодежной сборной по хоккею, после того как команда в финале МЧМ проиграла канадцам, не по ошибке, а по условиям спора.

Напомним: финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею, который прошел накануне, 5 января, в прямом эфире транслировал Первый телеканал, а на канале «Матч ТВ» в это время показывали финал 2011 года, в котором также встретились российская и канадская молодежные сборные и россияне победили.

В МЧМ 2020 года победу со счетом 4:3 одержали канадцы, однако многие болельщики, запутавшиеся в трансляциях на двух каналах, по ошибке поздравляли российских хоккеистов.

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в Instagram опубликовал сторис с поздравлениями российской команде.

Однако спустя несколько минут он удалил этот пост и выложил пояснение:

«Среди нашей семьи есть два человека, которые разбираются в хоккее. Я не любитель хоккея, за ним никогда не следил. Но при этом я знал, что будет финал молодежного первенства с Канадой. Вчера эту игру я отсматривал по приложению MyScore, приходят уведомления, какой счет, как развиваются события», — рассказал футболист.

При этом он добавил, что в его семье есть традиция по вечерам играть с близкими в настольные игры и ему после проигрыша 5 января пришлось опубликовать заведомо ошибочное поздравление российским хоккеистам.

«Когда я проиграл, они говорят, давай поржем, выложи типа «красавцы парни, с победой» и удалишь сразу. Я подумал, может успею [удалить пост]. Потом я удалил, сразу выложил, что проиграл в игру. Я единственное, что пожалел, что хоккеисты могут обидеться», — добавил Тарасов.

По словам футболиста, он не хотел обидеть молодежную сборную по хоккею. Ему просто пришлось «ответить» за спор. При этом он добавил, что было все же нелогично показывать два финала в одно и то же время.

Ранее в двух финальных матчах МЧМ по хоккею запутался и глава думского Комитета по физкультуре, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, который на полном серьезе поздравил российскую команду с победой в Facebook, не сразу поняв, что российская команда выиграла у канадцев в финале 2011 года, а в финале 2020, к сожалению, проиграла. Спустя некоторое время, Дегтярев удалил пост с поздравлениями и опубликовал новую заметку с актуальной информацией.