СМИ напомнили о пяти либералах, запомнившихся бурной личной жизнью в 2019 году

Либералы в 2019 году не только раскрыли свое финансирование из зарубежных источников, но и попали во множество секс-скандалов. «Народные новости» собрали пять самых запоминающихся их них.

Сергей Мохов, муж юриста так называемого ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь, стал известен публике после того, как Telegram-канал «Кремлевская прачка» опубликовал переписку Мохова с девушками на сервисе для знакомств Tinder. Из диалогов стало очевидно, что мужчина изменяет супруге, пока находится в командировках. Позже слухи подтвердил и телеканал НТВ. В ответ на вскрывшиеся факты измены, Соболь обещала травить и давить любовниц, однако на сегодняшний день пара остается в отношениях.

Александра Шуршаева сместили с поста главы штаба ФБК в Петербурге после того, как на сайте «Двач» опубликовали видео, на котором Шуршаев вступил в половой акт с фотографом Михаилом Обозовым. Позже об ориентации мужчин писало и издание 78.ru. Таким поступком ФБК показал свое истинное отношение к ЛГБТ-сообществу. Фонд якобы поддерживал меньшинства только ради получения зарубежных грантов. На сегодняшний день Шуршаев скрывается в Чехии.

Дочь главы ФБК Алексея Навального Дарья оказалась лесбиянкой.Редакция ФАН получила от неустановленного лица материалы с перепиской Дарьи с подругой Полиной в Telegram. Из переписки стало ясно, что девушки состояли в интимных отношениях, обменивались фото и придавались утехам в школьном туалете.

Сторонник Навального Вадим Казаченко был запечатлен на видео, где запечатлены его действия сексуального характера сразу с несколькими несовершеннолетними девушками. Полицейские задержали девушку по подозрению в хранении запрещенных веществ, а при проверке ее мобильного телефона нашли видео сексуально характера с участием Казаченко. После возбуждения по факту уголовного дела, либеральное сообщество открестилось от своего соратника.

Депутат петербургского ЗакСа, преподаватель политологии в РГПУ имени Герцена Борис Вишнеский был уличен в сексуальных домогательствах к студенткам. «Народные новости» опубликовали письмо бывшей студентки университета Кристины, которая рассказала о домогательствах Вишневского. Вуз не только не провел серьезного расследования по делу, но и угрожал студентам отчислением за дачу показаний по теме скандала с профессором.

Ушедший год показал истинное лицо либеральной оппозиции, которая прикрывалась толерантностью только ради получения иностранных грантов.