Две победы фильма «1917» на «Золотом глобусе» стали сюрпризом для российских критиков

Прошедшая в Лос-Анджелесе церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области телевидения и кинематографа оказалась полна сюрпризов и неожиданностей, о которых в беседе с телеканалом «360» рассказал кинокритик Егор Москвитин.

По его словам, для российских кинокритиков сюрпризом стала победа фильма «1917» сразу в двух номинациях.

«Это единственная крупная картина прошлого года, которую мы нигде не могли увидеть. Ее не было на международных фестивалях, ее пока что не показывали в России», — отметил критик, добавив, что российские зрители смогут увидеть фильм «1917» через несколько недель.

Приятной неожиданностью, по словам Москвина, стала победа авторского мультфильма «Потерянное звено». Эксперт отметил, что новый мультик Криса Батлера обошел такие значимые, но вторичные анимационные ленты, как «Король-лев», «Холодное сердце – 2», «Как приручить дракона – 3» и «История игрушек – 4».

Также Москвин назвал сюрпризом то, что 30-летний Тэрон Эджертон получил премию «Лучший актер в комедии или мюзикле», несмотря на то, что вместе с ним были номинированы такие звезды как Леонардо ДиКаприо, Дениэл Крейг и Эдди Мерфи. Эдертон получил премию за главную роль в фильме «Рокетмен» о жизни певца Элтона Джона.