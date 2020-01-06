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Меркель и Путин 11 января обсудят Ближний Восток, Украину, Ливию и Сирию

Меркель и Путин 11 января обсудят Ближний Восток, Украину, Ливию и Сирию

 Трех американцев убили на военной базе в Кении

Трех американцев убили на военной базе в Кении
15:34   6 Января 2020
Весь мир

Меркель и Путин 11 января обсудят Ближний Восток, Украину, Ливию и Сирию

Меркель и Путин 11 января обсудят Ближний Восток, Украину, Ливию и Сирию

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января обсудит с президентом России Владимиром Путиным двусторонние вопросы, а также актуальные международные вопросы, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Главы стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке после ракетного удара по аэропорту в Багдаде, а также кризисы в Ливии и Сирии.

Кроме того, стороны обсудят урегулировании ситуации в Донбассе в рамках договоренностей "нормандского формата".

Ранее газета Welt am Sonntag опубликовала опрос, в котором жители Германии назвали Путина и Меркель самыми влиятельными политиками на международной арене в 2020 году.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #меркель

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