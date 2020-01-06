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 Медиа-поддержка террористов ПНС Ливии перепутала регулярный рейс из Сирии с помощью Хафтару

Медиа-поддержка террористов ПНС Ливии перепутала регулярный рейс из Сирии с помощью Хафтару
13:27   6 Января 2020
Весь мир

Медиа-поддержка террористов ПНС Ливии перепутала регулярный рейс из Сирии с помощью Хафтару

Медиа-поддержка террористов ПНС Ливии перепутала регулярный рейс из Сирии с помощью Хафтару

Протурецкие источники в сети попытались выдать гражданский авиарейс за перевозку «наемников» из Дамаска в Ливию. Представитель компании Cham Wings опроверг эти сообщения в беседе с ФАН.

Ранее медиаактивист со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) опубликовал в Twittrer сообщение о рейсе в Бенгази, которым якобы переправляют «наемников» на помощь Ливийской национальной армии (ЛНА).

«Обратите внимание — самолет Cham Wings из Дамаска на пути в Бенгази, — написал автор сообщения. — Просто туризм, конечно же, это не наемники!», – написал он.

Представитель авиакомпании отметил, что самолеты Cham Wings из Дамаска в Бенгази летают пять дней в неделю.

Он подчеркнул, что легитимное правительство Ливии выступает против военного вмешательства других стран во внутренний конфликт в Ливии, поэтому сирийская авиакомпания действует в соответствии с позицией властей.

Медиаисточники, связанные с террористами ПНС начали распространять большое количество фейков о том, что наемники из Сирии и даже русские наемники якобы сражаются в Ливии на стороне ЛНА в связи с тем, что Анкара оказывает военную помощь террористам ПНС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов поддерживать террористическое ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Турция уже поставляла нелегитимному «правительству» оружие и даже бойцов.

По данным различных источников, за несколько дней Анкара перебросила в Ливию более тысячи сирийский бойцов. Еще около 1700 боевиков готовятся к переброске в тренировочных лагерях на территории Турции.

Тем временем, в Ливии готовится к принятию закон, который грозит смертной казнью всем сирийским бойцам, которые окажутся причастны к конфликту в Ливии на стороне ПНС.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #турция #ливия

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