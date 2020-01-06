Манукян назвал интернет-гиганты Twitter, Facebook, YouTube и Google спецслужбами США 

Вашингтон еще с советских времен ведет против России информационную войну, которая заметно усилилась в последнее время, и сейчас Москва, выстраивая свою идеологию в противостоянии Вашингтону на идеологическом фронте, должна играть по своим правилам.

Об этом в понедельник в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил блогер Вадим Манукян – член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе.

«В этой информационной войне нам просто необходимо играть по собственным правилам. Это касается в том числе Рунета, который является самодостаточным сегментом, где Россия должна устанавливать свои правила, не отдавая это пространство на откуп американским интернет-гигантам, а по сути — спецслужбам США», — заявил эксперт, в частности.

По словам Манукяна, необходимо в корне пресекать антироссийскую деятельность американских интернет-ресурсов Google, YouTube, Facebook и Twitter, которые, если они хотят продолжать работать в России, необходимо строго следовать нашему законодательству.

«Но пока мы видим, что они его беспрерывно и нагло нарушают, я сам как блогер и публицист неоднократно страдал от их немотивированных блокировок», — добавил он.

Также Манукян напомнил, что личные данные миллионов российских пользователей в нарушение нашего законодательства до сих пор хранятся на американских серверах.