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13:21   6 Января 2020
Весь мир

Манукян назвал интернет-гиганты Twitter, Facebook, YouTube и Google спецслужбами США

Манукян назвал интернет-гиганты Twitter, Facebook, YouTube и Google спецслужбами США

Вашингтон еще с советских времен ведет против России информационную войну, которая заметно усилилась в последнее время, и сейчас Москва, выстраивая свою идеологию в противостоянии Вашингтону на идеологическом фронте, должна играть по своим правилам.

Об этом в понедельник в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил блогер Вадим Манукян – член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе.

«В этой информационной войне нам просто необходимо играть по собственным правилам. Это касается в том числе Рунета, который является самодостаточным сегментом, где Россия должна устанавливать свои правила, не отдавая это пространство на откуп американским интернет-гигантам, а по сути — спецслужбам США», — заявил эксперт, в частности.

По словам Манукяна, необходимо в корне пресекать антироссийскую деятельность американских интернет-ресурсов Google, YouTube, Facebook и Twitter, которые, если они хотят продолжать работать в России, необходимо строго следовать нашему законодательству.

Манукян назвал интернет-гиганты Twitter, Facebook, YouTube и Google спецслужбами США

«Но пока мы видим, что они его беспрерывно и нагло нарушают, я сам как блогер и публицист неоднократно страдал от их немотивированных блокировок», — добавил он.

Также Манукян напомнил, что личные данные миллионов российских пользователей в нарушение нашего законодательства до сих пор хранятся на американских серверах.

«Как можно использовать эти данные для манипулирования общественным мнением, для создания фейковых новостей, ярко показано в новом российском блокбастере «Вторжение», подчеркнул эксперт, отметив, как опасно недооценивать

Манукян назвал интернет-гиганты Twitter, Facebook, YouTube и Google спецслужбами США 

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Автор: Александр Люблинский
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