Клинцевич анонсировал появление отечественных аналогов YouTube и Facebook

Россия должна дать отпор информационным атакам Запада. Для этого в 2020 году в РФ создадут аналоги популярным американским сервисам YouTube и Facebook. Об этом член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал ФБА «Экономика сегодня».

«Мы можем отгородить Россию от фейков или специальных проектов, от атак интернет-террористов. В этом главный смысл укрепления суверенного Рунета и создания аналогов социальных сетей. Люди, которые получают информацию, должны отличать плохое от хорошего, чувствовать манипуляции Запада. Поэтому необходимо экспертное мнение, которое научит граждан видеть только объективные и достоверные данные», – уверен Клинцевич.

В последнее время YouTube и Facebook блокируют контент и ресурсы на территории РФ по политическим соображениям. В связи с этим в 2020 году ожидается появление российского аналога видео хостинга, над которым планирует начать работу Mail.ru Group. По данным Mediascope, Mail.ru Group обгоняет Google по размеру ежедневной всероссийской аудитории – 57,3 миллиона против 52,5 миллиона человек.

По словам Клинцевича, скрывать информацию в последние годы становится все труднее, однако он верит, что России удастся уберечь свое информационное пространство от атак Запада и создать свои аналоги популярных американских сервисов.

1 ноября 2019 года вступил в силу закон о суверенном Рунете, по которому операторы связи должны установить на свои сети оборудование Роскомнадзора. Так ведомство сможет управлять трафиком в случае угрозы Рунету, а также блокировать доступ к запрещенным в РФ сайтам.

Клинцевич отметил, что такие изменения, прежде всего, внесены с учетом риска отключения иностранных ресурсов из-за санкций. Более того, такие меры помогут отгородить россиян от ложной информации, которая поступает к нам через всемирную паутину.

Клинцевич подчеркнул, что сейчас внешняя угроза и агрессивный настрой Запада актуальны как никогда. Он напомнил, как летом 2019 года западные СМИ искажали информацию о выборах в России, а YouTube выпускал русскоязычные ангажированные ролики, выступая на стороне так называемой оппозиции.