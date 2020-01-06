На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Мирзо-Улугбек Аблусаломов в понедельник, 6 января, озвучил предварительные итоги парламентских выборов в республике.

Первое место по итогам волеизьявления получила «Либерально-демократическая партия Узбекистана» (УзЛиДеП), выступавшая за присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В новом созыве парламента либерал-демократы займут 53 кресла из 150-ти. Ранее у них было 52 мандата.

Второе место и 36 мандатов у Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш». Столько же партия имела и в старом созыве. Третье место и 24 кресла у социал-демократической партии «Адолат», ранее располагавшей 20 голосами. Пятое место с 22 мандатами заняла «Народно-демократическая партия Узбекистана» (НДПУ). Оставшиеся 15 мандатов отошли «Экологической партии».

Выборы в Узбекистане проходили в два тура. Первый тур состоялся 22 декабря. Во втором туре, 5 января, участвовали только округа, в которых 22 декабря ни один из кандидатов не заручился поддержкой большинства избирателей. Таких округов набралось 25 в республике.