Дочь убитого Сулеймани на похоронах отца предупредила США и Израиль о последствиях

Дочь убитого генерала Касема Сулеймани Зейнаб на похоронах своего отца предупредила США и Израиль о последствиях их действий. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится», – заявила Зейнаб.

Она подчеркнула, что для США и Израиля теперь настанут черные дни.

Ранее в Тегеране началось прощание с командующим силами специального назначения «Кудс» генералом Сулеймани, который погиб при ракетном ударе военными США по аэропорту в Багдаде, где находился Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых Вашингтон считает причастными к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

МИД Ирака назвал операцию Пентагона нарушением суверенитета республики.

Иран обратился с жалобой в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани.

Ранее Иран заявил, что ответит США за убийство генерала, но это не приведет к войне.