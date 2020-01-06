Дочь убитого Сулеймани на похоронах отца предупредила США и Израиль о последствиях

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клинцевич анонсировал появление отечественных аналогов YouTube и Facebook

Клинцевич анонсировал появление отечественных аналогов YouTube и Facebook

 Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Две победы фильма «1917» на «Золотом глобусе» стали сюрпризом для российских критиков

Две победы фильма «1917» на «Золотом глобусе» стали сюрпризом для российских критиков

 Медиа-поддержка террористов ПНС Ливии перепутала регулярный рейс из Сирии с помощью Хафтару

Медиа-поддержка террористов ПНС Ливии перепутала регулярный рейс из Сирии с помощью Хафтару
Клинцевич анонсировал появление отечественных аналогов YouTube и Facebook

Клинцевич анонсировал появление отечественных аналогов YouTube и Facebook

 Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

На парламентских выборах в Узбекистане победили сторонники интеграции в ЕАЭС

 Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами
Две победы фильма «1917» на «Золотом глобусе» стали сюрпризом для российских критиков

Две победы фильма «1917» на «Золотом глобусе» стали сюрпризом для российских критиков

 Медиа-поддержка террористов ПНС Ливии перепутала регулярный рейс из Сирии с помощью Хафтару

Медиа-поддержка террористов ПНС Ливии перепутала регулярный рейс из Сирии с помощью Хафтару
12:05   6 Января 2020
Весь мир

Дочь убитого Сулеймани на похоронах отца предупредила США и Израиль о последствиях

Дочь убитого Сулеймани на похоронах отца предупредила США и Израиль о последствиях

Дочь убитого генерала Касема Сулеймани Зейнаб на похоронах своего отца предупредила США и Израиль о последствиях их действий. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится», – заявила Зейнаб.

Она подчеркнула, что для США и Израиля теперь настанут черные дни.

Ранее в Тегеране началось прощание с командующим силами специального назначения «Кудс» генералом Сулеймани, который погиб при ракетном ударе военными США по аэропорту в Багдаде, где находился Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых Вашингтон считает причастными к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

МИД Ирака назвал операцию Пентагона нарушением суверенитета республики.

Иран обратился с жалобой в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани.

Ранее Иран заявил, что ответит США за убийство генерала, но это не приведет к войне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#сша #иран #ирак #сулеймани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...