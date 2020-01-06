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12:33   6 Января 2020
Весь мир

Американские демократы хотят через Конгресс запретить Трампу воевать с Ираком

Американские демократы хотят через Конгресс запретить Трампу воевать с Ираком

Военные полномочия американского президента Дональда Трампа в Ираке могут быть ограничены, если палата представителей Конгресса США проголосует за внесенную демократами резолюцию.

О том, что голосование по резолюции о военных полномочиях, предполагающую ограничение военных действий президента США Дональда Трампа в Ираке, пройдет в ближайшие дни заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Данная резолюция, как и резолюция, внесенная ранее на рассмотрение сенатом демократом Томом Кейном, призвана подтвердить надзорные функции Конгресса, а также утвердить норму, согласно которой, адмрнистрация президента Трамп должна будет прекратить любые военные действия в отношении Ирана в течение 30 дней, если не последует другого решения Конгресса.

Американские демократы хотят через Конгресс запретить Трампу воевать с Ираком

Напомним, в ночь на 3 января 2020 года вооруженные силы США нанесли ракетный удар по колонне автомобилей в международном аэропорту Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иранские власти пообещали отомстить Вашингтону за эту атаку, а президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что в случае атаки на американцев США уничтожат 52 намеченные цели на территории Ирана.

МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что США нарушают все существующие международные правовые нормы.

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Автор: Александр Люблинский
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