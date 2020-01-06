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11:41   6 Января 2020
Ближнее зарубежье

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Заместитель главы думского комитета по международным делам и депутат от Крыма Наталья Поклонская осудила идею украинских мэров установить памятник Бандере недалеко от границы с Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В 70 км от границы с Россией хотят поставить памятник Бандере. Додумались до этого два мэра украинских городов — Ивано-Франковска и Конотопа. Чиновники-националисты даже готовы вложить свои деньги в стройку. Ну… как свои? Украденные у народа деньги!», – написала она.

По мнению Поклонской, таким поступком мэры хотят насолить России.

«Что тут можно сказать?.. Хорошо, что не замахнулись переименовать какой-нибудь город в Бандеровск — ну чтобы в очередной раз насолить России!», – считает Поклонская.

При этот депутат уверена, что эта идея не имеет никакого отношения к обычным людям. По ее словам, обычные украинцы и в Киеве, и в Донецке, и в Кривом Роге знают правду и «ненавидят всю эту бандеровскую шваль».

Поклонская назвала такие стремления «болезнью, которую пора внести в медицинские справочники по психиатрии». Лечить такую «болезнь» она предложила тремя - четырьмя годами строго режима.

Депутат призвала украинских мэров вдохновляться не «сомнительной физиономией Бандеры», а женщинами, например, статуей в Ливадийском дворце.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #поклонская #бандера

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