МИД Китая призвал Вашингтон не злоупотреблять военной силой

Рискованные военные действия, недавно предпринятые Соединенными Штатами, могут привести к эскалации напряженности в ближневосточном регионе, Китай обращается к США с призывом не злоупотреблять военной силой.

С таким заявлением в понедельник на брифинге выступил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по колонне автомобилей в м6еждународном аэропорту Багдада в ночь на 3 января, убив замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани, которых Вашингтон считает причастными к нападению на американское посольство в Багдаде, совершенное 31 декабря 2019 года.

«Недавние военные авантюры США нарушили основополагающие принципы международных отношений, привели к эскалации напряженности и нестабильности в регионе, - заявил Гэн Шуан. - Мы настоятельно призываем США не злоупотреблять военной силой, призываем все стороны сохранять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, призываем как можно скорее вернуться на путь диалога и переговоров».

Таким образом представитель МИД Китая прокомментировал взаимные угрозы Вашингтона и Тегерана, так как верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что убийство генерала Сулеймани не останется неотомщенным, а президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что в случае атаки на американцев, «быстрый и сильный удар» будет нанесен по 52 целям в Иране.