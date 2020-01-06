Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани

Итак, Иран не стал тянуть со своим ответом и пытается быстро воспользоваться удачно сложившейся для него ситуацией. А потому сразу приступил к наступлению по всем возможным фронтам.

Причем ответить ему американцы ничем не могут, кроме угроз и обещаний новых ударов, которые могут только все усугубить.

Убийство Сулеймани и штурм американского посольства

Сегодня два эти события неразрывно связывают. Между тем, как выяснили журналисты американского издания The Washington Post убийство иранского генерала прорабатывалось американцами, уже давно, еще с лета прошлого года.

В последний раз к операции вернулись 27 декабря после атаки шиитских партизан на американскую базу в районе Киркука, где погиб один американский военнослужащий.

То есть прямой связи между штурмом американского посольства и убийством Сулеймани нет. Просто американцы в спешке не придумали ничего более лучшего, как провести давно задуманную акцию по уничтожению иранского генерала, обыгравшего их в Сирии и Ираке (именно Сулеймани, был автором успешной иранской стратегии действий в этих двух странах).

И как обычно спешка и необдуманность, сыграла с американцами злую шутку. Убийство Сулеймани запустило те процессы, которые очень может быть уже скоро приведут к их бегству из Ирака.

Итак, с этим мы, наконец, разобрались, поехали дальше. Что именно за процессы были опрометчиво запущены американцами.

«Янки гоу хоум»

Вчера парламент Ирака большинством голосов принял резолюцию о скорейшем выводе американских и других войск с территории страны, которые принимали участие в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Решение иракских парламентариев предполагает:

- отмену соглашения с международной коалицией в борьбе с ИГ;

- требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие в стране;

- правительство должно не допускать использование воздушного пространства и территориальных вод иностранцами в военных целях;

- должно быть гарантировано исключительное право государства на применение оружия внутри страны;

- МИД обязан незамедлительно направить жалобу в ООН в связи с серьезным нарушением США суверенитета Ирака;

- правительство должно провести расследование американских ударов на самом высоком уровне и сообщить результаты в течение семи дней.

Итак, ирано-иракские угрозы, начали быстро осуществляться. Иракцы, не долго думая, указали американцам на дверь, и тем теперь нужно срочно, либо искать возможность отмены этого решения, а это возможно только через переворот, или найти благоприятный повод уйти из страны.

Выход Ирана из ядерного соглашения

Вторым мощным дипломатическим ударом Ирана, стало заявление о выходе страны из ядерного соглашения. Иран в связи с явной угрозой своему суверенитету со стороны США снимает с себя все обязательства по этому договору, а значит считает вправе приступить к разработке собственного ядерного оружия.

И это очень всполошило Европу. Ведь ни для кого не секрет, что Иран и КНДР очень дружны в ракетно-ядерных вопросах и Тегеран может просто «купить» у Пхеньяна» ядерную технологию. А значит, уже через несколько лет у него может появиться ядерная бомба, которая совместно с очень продвинутыми технологиями в области ракетостроения могут сильно изменить сложившееся статус-кво в регионе.

И что интересно, в качестве жеста примирения и доброй воли Иран предлагает Европе игнорировать американские антииранские санкции и приступить к закупкам иранской нефти. То есть нанести американским санкциям смертельный удар. Что и является настоящей целью данного демарша. И теперь, после убийства Сулеймани их никто ни в чем не может обвинить и очень велики шансы на то, что он этого добьется.

Нападения на американцев в Ираке

Они начались сразу же и во многих местах. Иранские шииты пока только прощупывают возможности для нанесения реально-мощного удара и теперь, когда иракские силы стали для американцев противниками, шансы на его проведение кратно увеличились.

Но даже без этого удара жизнь для американских и прочих НАТОвских военных после 3 января полностью перевернулась. Теперь они из союзников превратились в противника номер один и рано или поздно это приведет к большим жертвам с их стороны. И не случайно сегодня в штаб-квартире НАТО состоится экстренное заседание по иракскому вопросу, на котором будет решаться будущее «миротворческой миссии» в этой стране. И если американцам еще есть некоторый резон задержаться на Ближнем Востоке (чтобы сохранить лицо), то их европейским союзникам точно нет никакого смысла там оставаться и подвергать опасности своих военных.

А с уходом остальных, распадается и так называемая международная коалиция, и остаются одни США, что еще более ослабляет их и без того шаткие позиции в регионе.

В общем ждем продолжения тихой партизанской войны, которая день за днем будет приводить американцев к мысли, что пришло время уйти.

И здесь невольно приходит в голову мысль о том, что все это могло быть изначально задумано Трампом и его администрацией. Он создал ситуацию, когда давно им задуманная цель – уйти из Ближнего Востока станет реальностью, а его противники демократы уже ничего не смогут предпринять в ответ. А заодно можно попиариться на «патриотизме». И если посмотреть на ситуацию с этих позиций, то здесь все стройно и логично, а главное, все шары попадают в свои лузы.

А потому ждем. Я думаю, нас ждет еще много интересного.