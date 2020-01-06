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 Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани

Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани
11:10   6 Января 2020
Весь мир

Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани

Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани

Итак, Иран не стал тянуть со своим ответом и пытается быстро воспользоваться удачно сложившейся для него ситуацией. А потому сразу приступил к наступлению по всем возможным фронтам. 

Причем ответить ему американцы ничем не могут, кроме угроз и обещаний новых ударов, которые могут только все усугубить.

Убийство Сулеймани и штурм американского посольства

Сегодня два эти события неразрывно связывают. Между тем, как выяснили журналисты американского издания The Washington Post убийство иранского генерала прорабатывалось американцами, уже давно, еще с лета прошлого года.

В последний раз к операции вернулись 27 декабря после атаки шиитских партизан на американскую базу в районе Киркука, где погиб один американский военнослужащий.

То есть прямой связи между штурмом американского посольства и убийством Сулеймани нет. Просто американцы в спешке не придумали ничего более лучшего, как провести давно задуманную акцию по уничтожению иранского генерала, обыгравшего их в Сирии и Ираке (именно Сулеймани, был автором успешной иранской стратегии действий в этих двух странах).

И как обычно спешка и необдуманность, сыграла с американцами злую шутку. Убийство Сулеймани запустило те процессы, которые очень может быть уже скоро приведут к их бегству из Ирака.

Итак, с этим мы, наконец, разобрались, поехали дальше. Что именно за процессы были опрометчиво запущены американцами.  

«Янки гоу хоум»

Вчера парламент Ирака большинством голосов принял резолюцию о скорейшем выводе американских и других войск с территории страны, которые принимали участие в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Решение иракских парламентариев предполагает:

- отмену соглашения с международной коалицией в борьбе с ИГ;

- требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие в стране;

- правительство должно не допускать использование воздушного пространства и территориальных вод иностранцами в военных целях;

- должно быть гарантировано исключительное право государства на применение оружия внутри страны;

- МИД обязан незамедлительно направить жалобу в ООН в связи с серьезным нарушением США суверенитета Ирака;

- правительство должно провести расследование американских ударов на самом высоком уровне и сообщить результаты в течение семи дней.

Итак, ирано-иракские угрозы, начали быстро осуществляться. Иракцы, не долго думая, указали американцам на дверь, и тем теперь нужно срочно, либо искать возможность отмены этого решения, а это возможно только через переворот, или найти благоприятный повод уйти из страны.

Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани

Выход Ирана из ядерного соглашения

Вторым мощным дипломатическим ударом Ирана, стало заявление о выходе страны из ядерного соглашения. Иран в связи с явной угрозой своему суверенитету со стороны США снимает с себя все обязательства по этому договору, а значит считает вправе приступить к разработке собственного ядерного оружия.

И это очень всполошило Европу. Ведь ни для кого не секрет, что Иран и КНДР очень дружны в ракетно-ядерных вопросах и Тегеран может просто «купить» у Пхеньяна» ядерную технологию. А значит, уже через несколько лет у него может появиться ядерная бомба, которая совместно с очень продвинутыми технологиями в области ракетостроения могут сильно изменить сложившееся статус-кво в регионе.

И что интересно, в качестве жеста примирения и доброй воли Иран предлагает Европе игнорировать американские антииранские санкции и приступить к закупкам иранской нефти. То есть нанести американским санкциям смертельный удар. Что и является настоящей целью данного демарша.  И теперь, после убийства Сулеймани их никто ни в чем не может обвинить и очень велики шансы на то, что он этого добьется.

Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани

Нападения на американцев в Ираке

Они начались сразу же и во многих местах. Иранские шииты пока только прощупывают возможности для нанесения реально-мощного удара и теперь, когда иракские силы стали для американцев противниками, шансы на его проведение кратно увеличились.

Но даже без этого удара жизнь для американских и прочих НАТОвских военных после 3 января полностью перевернулась. Теперь они из союзников превратились в противника номер один и рано или поздно это приведет к большим жертвам с их стороны. И не случайно сегодня в штаб-квартире НАТО состоится экстренное заседание по иракскому вопросу, на котором будет решаться будущее «миротворческой миссии» в этой стране. И если американцам еще есть некоторый резон задержаться на Ближнем Востоке (чтобы сохранить лицо), то их европейским союзникам точно нет никакого смысла там оставаться и подвергать опасности своих военных.

А с уходом остальных, распадается и так называемая международная коалиция, и остаются одни США, что еще более ослабляет их и без того шаткие позиции в регионе.

В общем ждем продолжения тихой партизанской войны, которая день за днем будет приводить американцев к мысли, что пришло время уйти.

И здесь невольно приходит в голову мысль о том, что все это могло быть изначально задумано Трампом и его администрацией. Он создал ситуацию, когда давно им задуманная цель – уйти из Ближнего Востока станет реальностью, а его противники демократы уже ничего не смогут предпринять в ответ. А заодно можно попиариться на «патриотизме». И если посмотреть на ситуацию с этих позиций, то здесь все стройно и логично, а главное, все шары попадают в свои лузы.

А потому ждем. Я думаю, нас ждет еще много интересного.

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Автор: Юрий Подоляка
#сша #иран #ирак #трамп #сулеймани

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