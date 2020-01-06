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11:11   6 Января 2020
Россия

Синоптики пообещали москвичам снегопад в ночь на Рождество

Синоптики пообещали москвичам снегопад в ночь на Рождество

Рождественская ночь в Москве порадует столичных жителей снегопадом и минусовой температурой.

Об этом в понедельник 6 января сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.

«Будет облачно, снежок пойдет где-то во второй половине ночи и будет идти в течение всего дня, небольшой, никаких снегопадов, но немножко припорошит землю», — сообщил синоптик.

По его словам, в рождественскую ночь температура воздуха опустится до -3 — -5 градусов, а днем 7 января будет держаться на уровне -1 — -3 градуса.

 

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Автор: Александр Люблинский
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