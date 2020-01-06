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10:47   6 Января 2020
Весь мир

Абэ по-прежнему готов без предварительных условий встретиться с лидером КНДР

Абэ по-прежнему готов без предварительных условий встретиться с лидером КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что для достижения успеха в деле возвращения на родину японцев, которые в ХХ веке были похищены северокорейской разведкой, необходимы личные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и он готов провести такую встречу без каких-либо предварительных условий.

Об этом глава японского правительства заявил в понедельник в ходе пресс-конференции, посвященной началу нового года.

«Для скорейшего решения самой главной проблемы - проблемы похищенных граждан, я готов лично встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий», - заявил Абэ.

На протяжении последних месяцев Синдзо Абэ уже не раз выражал готовность встретиться с северокорейским лидером и обсудить с ним возвращение домой граждан Японии, которых разведка КНДР похитили в 790-х годах прошлого века.

Абэ по-прежнему готов без предварительных условий встретиться с лидером КНДР

Япония и Северная Корея не поддерживают официальных дипломатических отношений и вопрос возвращения похищенных японцев является одним из наиболее болезненных во взаимоотношениях двух стран. Пхеньян в 2002 году впервые признал сам факт похищения 13 японских граждан своими разведывательными службами, разрешив вернуться на родину лишь пятерым из них. Остальные восемь похищенных японцев, как заявили в КНДР, скончались, однако подтвердить подлинность их останков, отправленных родственникам для захоронения, не удалось.

Японское и северокорейское правительства в 2014 году договорились создать комиссию по расследованию всех случаев похищения, однако затем Пхеньян ее распустил.

 

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Автор: Александр Люблинский
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