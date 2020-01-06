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10:05   6 Января 2020
Весь мир

Абэ считает, что Японии нужно укреплять сотрудничество с Россией и Китаем

Абэ считает, что Японии нужно укреплять сотрудничество с Россией и Китаем

Японский премьер-министр Синдзо Абэ считает необходимым в условиях происходящих в мире серьезных изменений, укреплять отношения сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем.

Об этом глава японского правительство заявил в понедельник, выступая на пресс-конференции, посвященной началу нового года.

«Мир сейчас терпит серьезные изменения. И на фоне тяжелой обстановки в сфере безопасности в восточной Азии крайне важным является тесное сотрудничество между Японией и США, Японией, США и Южной Кореей, а также укрепление отношений сотрудничества с Россией и Китаем», — подчеркнул японский премьер.

Также Абэ отметил, что основой внешней политики и безопасности Японии на протяжении уже более 60 лет остается японско-американский альянс.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #япония #политика #китай #сотрудничество #весь мир #внешняя политика

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