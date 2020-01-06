Российский турист погиб в Грузии при сходе лавины

Россиянин погиб на грузинском горнолыжном курорте Гудауре (край Мцхета - Мтианети), попав под лавину.

О трагедии в понедельник сообщает агентство ТОАСС, приводя заявление пресс-службы МВД Грузии. Как отмечается, трагедия произошла накануне, в воскресенье 5 января.

«Он (гражданин РФ) попал под лавину еще вчера, однако до сегодняшнего дня спасатели не могли его найти. Уже сегодня сотрудники службы спасения обнаружили туриста из РФ мертвым», - говорится в сообщении.

О личности погибшего туриста из России информации на данный момент не приводится.