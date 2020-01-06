Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге

Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге
Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

 Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы
МИД Китая призвал Вашингтон не злоупотреблять военной силой

МИД Китая призвал Вашингтон не злоупотреблять военной силой

 Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани

Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани
Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Восемнадцатилетний парень погиб от ножевых ранений, спасая женщину от злоумышленника

Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге

Онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище В Петербурге
Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

Поклонская призвала украинских мэров вдохновляться не «физиономией Бандеры», а женщинами

 Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы
МИД Китая призвал Вашингтон не злоупотреблять военной силой

МИД Китая призвал Вашингтон не злоупотреблять военной силой

 Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани

Зачем Трамп отдал роковой приказ убить Сулеймани
9:43   6 Января 2020
Весь мир

Российский турист погиб в Грузии при сходе лавины

Российский турист погиб в Грузии при сходе лавины

Россиянин погиб на грузинском горнолыжном курорте Гудауре (край Мцхета - Мтианети), попав под лавину.

О трагедии в понедельник сообщает агентство ТОАСС, приводя заявление пресс-службы МВД Грузии. Как отмечается, трагедия произошла накануне, в воскресенье 5 января.

«Он (гражданин РФ) попал под лавину еще вчера, однако до сегодняшнего дня спасатели не могли его найти. Уже сегодня сотрудники службы спасения обнаружили туриста из РФ мертвым», - говорится в сообщении.

О личности погибшего туриста из России информации на данный момент не приводится.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #россиянин #чп #грузия #турист #общество #лавина #горнолыжный курорт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...