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Мирный житель подорвался на заложенной радикальными курдами мине в провинции Алеппо

Мирный житель подорвался на заложенной радикальными курдами мине в провинции Алеппо

 Военный аналитик обвинил Турцию в «террористическом аутсорсинге» за ввоз боевиков в Ливию

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6:29   6 Января 2020
Весь мир

Мирный житель подорвался на заложенной радикальными курдами мине в провинции Алеппо

Мирный житель подорвался на заложенной радикальными курдами мине в провинции Алеппо

Бандформирования курдов подозреваются в установке мины на севере провинции Алеппо, на которой подорвался мирный житель, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

Об инциденте сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Мина была заложена в сельскохозяйственных угодьях в окрестностях города Африн. Предположительно, это сделали радикальные курды из «Демократических сил Сирии» (SDF), время от времени совершающие вылазки.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #курды

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