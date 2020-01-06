Мирный житель подорвался на заложенной радикальными курдами мине в провинции Алеппо

Бандформирования курдов подозреваются в установке мины на севере провинции Алеппо, на которой подорвался мирный житель, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

Об инциденте сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Мина была заложена в сельскохозяйственных угодьях в окрестностях города Африн. Предположительно, это сделали радикальные курды из «Демократических сил Сирии» (SDF), время от времени совершающие вылазки.