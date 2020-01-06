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Японский военный аналитик назвал истребитель МиГ-25 «королем скорости»

Японский военный аналитик назвал истребитель МиГ-25 «королем скорости»

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Мирный житель подорвался на заложенной радикальными курдами мине в провинции Алеппо
6:52   6 Января 2020
Весь мир

Японский военный аналитик назвал истребитель МиГ-25 «королем скорости»

Японский военный аналитик назвал истребитель МиГ-25 «королем скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро в своем блоге на Yahoo News Japan назвал истребитель МиГ-25 «самым быстрым в мире».

Кэнтаро пишет, что этот самолет и в наши дни является «номером один» в мире среди скоростных военных истребителей. С 1962 года и по сей момент никто не смог побить поставленный им мировой рекорд скорости и скороподъемности.

МиГ-25 разрабатывался в СССР как ответ на создававшиеся в 1960-х годах американцами военные самолеты так называемого «класса 3М» — самолет-разведчик А-12 (SR-71 Blackbird) и стратегический бомбардировщик ХВ-70.

Автор материала приходит к выводу, что МиГ-25 на протяжении полувека носит гордое звание «короля скорости».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #авиация #ссср

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