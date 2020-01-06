Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Спасатели достали большинство автомобилей, провалившихся под лед во Владивостоке

Спасатели достали большинство автомобилей, провалившихся под лед во Владивостоке

 ФАН разоблачил ложь «Новой газеты» об обстреле лагеря беженцев в сирийском Аль-Кахе

ФАН разоблачил ложь «Новой газеты» об обстреле лагеря беженцев в сирийском Аль-Кахе
Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Мирный житель подорвался на заложенной радикальными курдами мине в провинции Алеппо

Мирный житель подорвался на заложенной радикальными курдами мине в провинции Алеппо

 Военный аналитик обвинил Турцию в «террористическом аутсорсинге» за ввоз боевиков в Ливию

Военный аналитик обвинил Турцию в «террористическом аутсорсинге» за ввоз боевиков в Ливию
Спасатели достали большинство автомобилей, провалившихся под лед во Владивостоке

Спасатели достали большинство автомобилей, провалившихся под лед во Владивостоке

 ФАН разоблачил ложь «Новой газеты» об обстреле лагеря беженцев в сирийском Аль-Кахе

ФАН разоблачил ложь «Новой газеты» об обстреле лагеря беженцев в сирийском Аль-Кахе
Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Мирный житель подорвался на заложенной радикальными курдами мине в провинции Алеппо

Мирный житель подорвался на заложенной радикальными курдами мине в провинции Алеппо

 Военный аналитик обвинил Турцию в «террористическом аутсорсинге» за ввоз боевиков в Ливию

Военный аналитик обвинил Турцию в «террористическом аутсорсинге» за ввоз боевиков в Ливию
5:49   6 Января 2020
Россия

Спасатели достали большинство автомобилей, провалившихся под лед во Владивостоке

Спасатели достали большинство автомобилей, провалившихся под лед во Владивостоке

Спасатели извлекли на сушу большую часть из 30 автомобилей, провалившихся в воскресенье под лед в бухте Воевода во Владивостоке, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщается, что рыбаки нарушили запрет о выезде на лед на машинах и поставили свои транспортные средства близко друг к другу. Глубина в этом месте составляла не более 2 метров, поэтому машины провалились максимум по крышу, никто не пострадал. Некоторым владельцам автомобилей удалось выехать самостоятельно, остальные машины вытянули тросами спасатели.

«Когда спасатели уезжали, оставались еще четыре машины. Их владельцы отказались от помощи спасателей и вызвали эвакуаторы», — сообщили в МЧС Приморья.

Один из рыбаков рассказал РИА Новости, что в понедельник утром на льду бухты Воевода машин нет, все они запаркованы на дороге. Поскольку в этом месте, по словам собеседника агентства, отличный клев, количество желающих порыбачить здесь после инцидента не уменьшилось.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#владивосток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...