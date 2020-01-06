Спасатели достали большинство автомобилей, провалившихся под лед во Владивостоке

Спасатели извлекли на сушу большую часть из 30 автомобилей, провалившихся в воскресенье под лед в бухте Воевода во Владивостоке, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщается, что рыбаки нарушили запрет о выезде на лед на машинах и поставили свои транспортные средства близко друг к другу. Глубина в этом месте составляла не более 2 метров, поэтому машины провалились максимум по крышу, никто не пострадал. Некоторым владельцам автомобилей удалось выехать самостоятельно, остальные машины вытянули тросами спасатели.

«Когда спасатели уезжали, оставались еще четыре машины. Их владельцы отказались от помощи спасателей и вызвали эвакуаторы», — сообщили в МЧС Приморья.

Один из рыбаков рассказал РИА Новости, что в понедельник утром на льду бухты Воевода машин нет, все они запаркованы на дороге. Поскольку в этом месте, по словам собеседника агентства, отличный клев, количество желающих порыбачить здесь после инцидента не уменьшилось.