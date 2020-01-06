Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

 «Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта
Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

 Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии

Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии
«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

 «Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта
Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

 Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии

Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии
3:34   6 Января 2020
Весь мир

Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не уйдут из Ирака, пока не получат от Багдада плату за американскую авиабазу, сообщает агентство Рейтер.

Напомним, ранее парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны. Это произошло после того, как американские военные совершили в Багдаде убийство иранского генерала Касема Сулеймани, что стало нарушением условий их пребывания на территории Ирака.

Лидер иракского ополчения «Асаиб Ахл аль-Хак» Каис аль-Хазали заявил, что если войска США откажутся уходить из Ирака, они будут расцениваться как оккупационная сила.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #ирак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...