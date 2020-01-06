Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не уйдут из Ирака, пока не получат от Багдада плату за американскую авиабазу, сообщает агентство Рейтер.

Напомним, ранее парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны. Это произошло после того, как американские военные совершили в Багдаде убийство иранского генерала Касема Сулеймани, что стало нарушением условий их пребывания на территории Ирака.

Лидер иракского ополчения «Асаиб Ахл аль-Хак» Каис аль-Хазали заявил, что если войска США откажутся уходить из Ирака, они будут расцениваться как оккупационная сила.