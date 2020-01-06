Европейские лидеры призвали Ирак не прекращать поддержку коалиции по борьбе с ИГ*
Лидеры Германии, Франции и Великобритании Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон призвали власти Ирака не прекращать поддерживать возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГ* на фоне принятия парламентом республики решения о выводе иностранного военного контингента.
Европейские политики заявили, что намерены продолжать контакты со всеми игроками в ближневосточном регионе для снижения напряженности.
Напомним, ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Это произошло после того, как американские военные совершили в Багдаде убийство иранского генерала Касема Сулеймани, что стало нарушением условий их пребывания на территории Ирака.
* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.