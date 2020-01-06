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«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

 Скончался оперный певец Геннадий Пискунов

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 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Европейские лидеры призвали Ирак не прекращать поддержку коалиции по борьбе с ИГ*

Европейские лидеры призвали Ирак не прекращать поддержку коалиции по борьбе с ИГ*

 Военная полиция РФ продолжает патрулирование в Сирии согласно сочинскому меморандуму

Военная полиция РФ продолжает патрулирование в Сирии согласно сочинскому меморандуму
2:06   6 Января 2020
Весь мир

Европейские лидеры призвали Ирак не прекращать поддержку коалиции по борьбе с ИГ*

Европейские лидеры призвали Ирак не прекращать поддержку коалиции по борьбе с ИГ*

Лидеры Германии, Франции и Великобритании Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон призвали власти Ирака не прекращать поддерживать возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГ* на фоне принятия парламентом республики решения о выводе иностранного военного контингента.

Европейские политики заявили, что намерены продолжать контакты со всеми игроками в ближневосточном регионе для снижения напряженности.

Напомним, ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Это произошло после того, как американские военные совершили в Багдаде убийство иранского генерала Касема Сулеймани, что стало нарушением условий их пребывания на территории Ирака.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #сша #франция #германия #ирак

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