Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии

Незаконные бандформирования по-прежнему нарушают режим прекращения боевых действий на территории идлибской зоны деэскалации конфликта, заявил 5 января на брифинге глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

По словам генерала, всего за минувшие сутки произошло 18 обстрелов. Боевики обстреляли ряд населенных пунктов в провинции Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Российский центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований перейти от вооруженных провокаций к мирному урегулированию конфликта на подконтрольных им территориях.