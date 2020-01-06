Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

 «Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта
Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

 Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии

Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии
«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

 «Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта
Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

 Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии

Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии
3:04   6 Января 2020
Весь мир

Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии

Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии

Незаконные бандформирования по-прежнему нарушают режим прекращения боевых действий на территории идлибской зоны деэскалации конфликта, заявил 5 января на брифинге глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

По словам генерала, всего за минувшие сутки произошло 18 обстрелов. Боевики обстреляли ряд населенных пунктов в провинции Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Российский центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований перейти от вооруженных провокаций к мирному урегулированию конфликта на подконтрольных им территориях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сирия #боевики #обстрел

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...