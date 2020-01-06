Представители ЦПВС в Сирии раздали гуманитарную помощь в провинции Дейр-эз-Зор

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки раздали 250 продовольственных наборов жителям населенного пункта Хшам в провинции Дейр-эз-Зор, рассказал 5 января на брифинге глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

За все время пребывания россиян в САР было проведено 2 312 гуманитарных акций.

Российские военные медики оказана медицинская помощь 204 жителям населенных пунктов Кобани в провинции Алеппо и Камышлы в провинции Хасеке.

Всего за период присутствия врачей Минобороны РФ в Сирии медицинскую помощь получили 115 743 сирийца.