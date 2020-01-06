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«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

 Скончался оперный певец Геннадий Пискунов

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Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Европейские лидеры призвали Ирак не прекращать поддержку коалиции по борьбе с ИГ*

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 Военная полиция РФ продолжает патрулирование в Сирии согласно сочинскому меморандуму

Военная полиция РФ продолжает патрулирование в Сирии согласно сочинскому меморандуму
1:44   6 Января 2020
Весь мир

Представители ЦПВС в Сирии раздали гуманитарную помощь в провинции Дейр-эз-Зор

Представители ЦПВС в Сирии раздали гуманитарную помощь в провинции Дейр-эз-Зор

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки раздали 250 продовольственных наборов жителям населенного пункта Хшам в провинции Дейр-эз-Зор, рассказал 5 января на брифинге глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

За все время пребывания россиян в САР было проведено 2 312 гуманитарных акций.

Российские военные медики оказана медицинская помощь 204 жителям населенных пунктов Кобани в провинции Алеппо и Камышлы в провинции Хасеке.

Всего за период присутствия врачей Минобороны РФ в Сирии медицинскую помощь получили 115 743 сирийца.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #гуманитарная помощь

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