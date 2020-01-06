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5:02   6 Января 2020
Весь мир

Военный аналитик обвинил Турцию в «террористическом аутсорсинге» за ввоз боевиков в Ливию

Военный аналитик обвинил Турцию в «террористическом аутсорсинге» за ввоз боевиков в Ливию

 

Военный аналитик Александр Перенджиев заявил Федеральному агентству новостей, что отправка Турцией в Ливию сирийских боевиков ставит под угрозу мировую безопасность.

Ранее издание North Press Agency сообщило о ликвидации двух партий террористов из САР в боях с Ливийской национальной армией за Триполи, а также о росте числа радикальных исламистов, которые хотят отправиться в Ливию и воевать за Правительство нацсогласия. Сообщается, что турецкое командование открыло несколько рекрутских центров в Африне для регистрации желающих, причем лидеры вооруженных бандформирований могут регистрировать как себя, так и рядовых членов своих группировок. После подписания документов и перед отправкой в Ливию боевикам выплачивается денежное вознаграждение в размере 2000 долларов. Часть радикалов отправляется туда, рассчитывая потом перебраться в Европу.

По мнению Перенджиева, тем самым Ливия становится перевалочной базой для боевиков, следовательно, Турция способствует формированию террористических организаций и ячеек в самой Европе и более того спонсирует их. Эксперт предполагает, что Анкара занимается этим целенаправленно.

Страны африканского континента, в частности, Алжир, Мали, Египет, а также Греция тоже находятся в опасности ввиду террористической угрозы. 

«Кстати, греческие власти как раз этим вопросом обеспокоились и заявили, что будут выстраивать единую систему защиты и безопасности, подразумевающую атаку турецких кораблей, идущих в Ливию», — отметил Перенджиев.

По его словам, отправляя террористов в Ливию, Турция занимается «террористическим аутсорсингом», ставя под удар безопасность во всем мире.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #ливия #террористы

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