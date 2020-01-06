Трамп заявил, что ответ Ирану в случае агрессии может быть «непропорциональным»

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

 Скончался оперный певец Геннадий Пискунов

Скончался оперный певец Геннадий Пискунов
Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Европейские лидеры призвали Ирак не прекращать поддержку коалиции по борьбе с ИГ*

Европейские лидеры призвали Ирак не прекращать поддержку коалиции по борьбе с ИГ*

 Военная полиция РФ продолжает патрулирование в Сирии согласно сочинскому меморандуму

Военная полиция РФ продолжает патрулирование в Сирии согласно сочинскому меморандуму
«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

 Скончался оперный певец Геннадий Пискунов

Скончался оперный певец Геннадий Пискунов
Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Европейские лидеры призвали Ирак не прекращать поддержку коалиции по борьбе с ИГ*

Европейские лидеры призвали Ирак не прекращать поддержку коалиции по борьбе с ИГ*

 Военная полиция РФ продолжает патрулирование в Сирии согласно сочинскому меморандуму

Военная полиция РФ продолжает патрулирование в Сирии согласно сочинскому меморандуму
1:04   6 Января 2020
Весь мир

Трамп заявил, что ответ Ирану в случае агрессии может быть «непропорциональным»

Трамп заявил, что ответ Ирану в случае агрессии может быть «непропорциональным»

Американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter в адрес конгресса, что США могут дать непропорциональный ответ на вероятную атаку со стороны Ирана.

«Эти посты в соцсетях послужат уведомлением конгрессу США, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере. Такое официальное уведомление не предусматривается, но оно, тем не менее, сделано!» — заявил президент США.

Напомним, в ночь на 3 января в результате операции США в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США ждет месть за убийство генерала. Трамп пообещал в этом случае нанести ответный удар по 52 культурным объектам в Иране.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #иран

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...