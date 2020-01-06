Трамп заявил, что ответ Ирану в случае агрессии может быть «непропорциональным»

Американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter в адрес конгресса, что США могут дать непропорциональный ответ на вероятную атаку со стороны Ирана.

«Эти посты в соцсетях послужат уведомлением конгрессу США, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, в непропорциональной манере. Такое официальное уведомление не предусматривается, но оно, тем не менее, сделано!» — заявил президент США.

Напомним, в ночь на 3 января в результате операции США в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США ждет месть за убийство генерала. Трамп пообещал в этом случае нанести ответный удар по 52 культурным объектам в Иране.