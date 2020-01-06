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Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Лидер иракского ополчения назвал войска США оккупационной силой и призвал их уйти

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 Официальные лица Ирака готовят документ по высылке иностранных войск

Официальные лица Ирака готовят документ по высылке иностранных войск
0:07   6 Января 2020
Весь мир

Три ракеты предположительно упали у газоперерабатывающего завода в Дейр эз-Зоре

Три ракеты предположительно упали у газоперерабатывающего завода в Дейр эз-Зоре

Три ракеты предположительно упали в окрестностях газоперерабатывающего завода «Коноко» на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщает канал в Twitter @DeirEzzor24.

Уточняется, что обстрел произошел с позиций иранского ополчения и САА на западе провинции, погибших нет.

Напомним, нефтегазовые объекты в провинции Дейр эз-Зор оккупированы США, которые занимаются противозаконной контрабандой сирийской нефти.

Накануне в результате удара американских ВВС в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Власти Ирана заявили, что США ждет месть за это деяние, расцениваемое Тегераном как теракт.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #дейр-эз-зор #удар

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