Три ракеты предположительно упали у газоперерабатывающего завода в Дейр эз-Зоре

Три ракеты предположительно упали в окрестностях газоперерабатывающего завода «Коноко» на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщает канал в Twitter @DeirEzzor24.

Уточняется, что обстрел произошел с позиций иранского ополчения и САА на западе провинции, погибших нет.

Напомним, нефтегазовые объекты в провинции Дейр эз-Зор оккупированы США, которые занимаются противозаконной контрабандой сирийской нефти.

Накануне в результате удара американских ВВС в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Власти Ирана заявили, что США ждет месть за это деяние, расцениваемое Тегераном как теракт.