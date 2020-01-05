«Зеленая зона» в Багдаде, включая посольство США, подверглась ракетному обстрелу

«Зеленая зона» в Багдаде, где расположены правительственные здания, подверглась в воскресенье ракетному обстрелу, передает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что из-за попадания одной из ракет в жилой дом поблизости от американского посольства США пострадали мирные граждане.

Как сообщает Telegram-канал Рыбарь, всего было выпущено минимум 5 снарядов. Возле частично обрушенного жилого дома раздаются звуки сирен скорой помощи, потому что под обломками здания находятся люди.

Позднее иракское телевидение заявило о гибели военнослужащего США и двух сотрудников НКО при попадании ракеты в здание американского посольства.