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23:33   5 Января 2020
Весь мир

Эрдоган оправдывает вторжение в Ливию мнимым присутствием там бойцов ЧВК Вагнера

Эрдоган оправдывает вторжение в Ливию мнимым присутствием там бойцов ЧВК Вагнера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что в Ливии якобы находятся 2,5 тысячи бойцов ЧВК Вагнера, чтобы отвлечь внимание от собственного военного вторжения в страну.

Также он заявил о присутствии 6 тысяч бойцов из Судана.

Напомним, турецкий парламент ранее одобрил введение регулярной армии в Ливию на помощь террористам Правительства нацсогласия. В воскресенье, 5 января, Эрдоган сообщил о начале выдвижения войск в Ливию.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #эрдоган #ливия

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