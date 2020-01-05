Эрдоган оправдывает вторжение в Ливию мнимым присутствием там бойцов ЧВК Вагнера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что в Ливии якобы находятся 2,5 тысячи бойцов ЧВК Вагнера, чтобы отвлечь внимание от собственного военного вторжения в страну.

Также он заявил о присутствии 6 тысяч бойцов из Судана.

Напомним, турецкий парламент ранее одобрил введение регулярной армии в Ливию на помощь террористам Правительства нацсогласия. В воскресенье, 5 января, Эрдоган сообщил о начале выдвижения войск в Ливию.