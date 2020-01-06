Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

 «Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта
Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

 Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии

Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии
«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

 «Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта
Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

 В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине

В МИД России признались, что очень встревожены «ползучей героизацией» неонацизма на Украине
Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

Трамп потребовал, чтобы Ирак заплатил за американскую авиабазу

 Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии

Боевики не прекращают обстреливать территорию идлибской зоны деэскалации в Сирии
3:10   6 Января 2020
Россия

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

Журналисты ФАН проанализировали новый материал сотрудника «Новой газеты» Елены Милашиной «Война без гуманитарных коридоров» и обнаружили, что эксперт, к которому обращается автор, связан с НКО, финансируемой госструктурами США и Великобритании.

«Новая газета» продолжает оправдывать терроризм, чтобы дискредитировать борьбу России с боевиками в Сирии. В статье Милашиной, посвященной операции САА «Рассвет в Идлибе», обнаружились и дезинформация со стороны сирийских «оппозиционных активистов», и видеопропаганда джихадистов, и искажение фактов.

Происходящее в сирийской провинции Идлиб сотрудница «Новой» преподносит как агрессию сирийской армии и их союзников против «мирных» террористов.

В качестве одного из экспертов в статье Милашиной выступает некая «сирийская гражданская активистка» Хунада аль-Харири, которая якобы привела подробную статистику и детали боевых действий в провинции Идлиб.

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

Информации о ней как в русскоязычном сегменте сети, так и в интернете вообще очень мало. Журналисты ФАН обнаружили пост в социальной сети Twitter от 22 ноября 2016 года.

Популярная нидерландская журналистка-арабистка и политик Петра Штинен пишет о встрече с «независимыми» сирийскими журналистами на конференции по Сирии в Амстердаме. Среди участников мероприятия замечена и Хунада аль-Харири.

Твит Петры Штинен завершает тег @IWPR, из чего следует, что организатором или по меньшей мере одним из кураторов конференции была некоммерческая организация IWPR (Institute For War And Peace Reporting) «Институт по освещению войны и мира».

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

Официальный пресс-релиз организации гласит, что IWPR «оказывает поддержку местным журналистам, гражданским журналистам и гражданским общественным активистам в трех десятках стран, переживающих конфликты, кризисы и переходный период по всему миру», помогая им устранять барьеры на пути к свободе слова.

Ежегодное финансирование IWPR от лица различных «партнеров», достигает 4,1 миллиона долларов. Известно, что такие НКО являются «прокладкой» между органами внешней разведки, силовиками и дипкорпусами стран, имеющих свои интересы в тех регионах, чьи журналисты поддерживаются данной некоммерческой организацией.

Любопытно, что IWPR абсолютно не скрывает свои связи с американскими и британскими госструктурами.

«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

В числе спонсоров организации числятся внешнеполитические ведомства Нидерландов и Норвегии, USAID, посольства США в Афганистане, Руанде и Тунисе. Это объясняет более 100 с лишним текстов о «жертвах ударов ВКС по мирным жителям, школам и больницам», опубликованных сотрудниками IWRP и аналогичных по тематике и подаче материалу Елены Милашиной.

Таким образом, эксперт статьи «Новой газеты» Хунада аль-Харири замешана в связях с западной НКО, финансируемой Госдепом США и британским Форин-офисом и публикующей материалы, очерняющие борьбу России с терроризмом в Сирии.

Напомним, Елена Милашина — не единственный журналист «Новой газеты», который за подачки с Запада прямо или косвенно помогает террористам. В конце ноября прошлого года Федеральное агентство новостей публиковало интервью с бывшим связистом ИГ*, который поведал о деятельности Дениса Короткова, при посредничестве американских военных в Сирии получавшего от террористов информацию о действиях россиян в САР.

В пропагандистскую деятельность против борьбы России с терроризмом в Сирии замешаны и авторы других либеральных СМИ. Редакция ФАН разоблачила целую схему по легализации фейков боевиков через российские прозападные СМИ, финансируемые «друзьями» из-за границы.

Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

* Исламское государство – террористическая организация, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #террористы #новая газета

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...