«Сирийский» эксперт «Новой газеты» оказался связан с НКО, прикормленной США и Британией

Журналисты ФАН проанализировали новый материал сотрудника «Новой газеты» Елены Милашиной «Война без гуманитарных коридоров» и обнаружили, что эксперт, к которому обращается автор, связан с НКО, финансируемой госструктурами США и Великобритании.

«Новая газета» продолжает оправдывать терроризм, чтобы дискредитировать борьбу России с боевиками в Сирии. В статье Милашиной, посвященной операции САА «Рассвет в Идлибе», обнаружились и дезинформация со стороны сирийских «оппозиционных активистов», и видеопропаганда джихадистов, и искажение фактов.

Происходящее в сирийской провинции Идлиб сотрудница «Новой» преподносит как агрессию сирийской армии и их союзников против «мирных» террористов.

В качестве одного из экспертов в статье Милашиной выступает некая «сирийская гражданская активистка» Хунада аль-Харири, которая якобы привела подробную статистику и детали боевых действий в провинции Идлиб.

Информации о ней как в русскоязычном сегменте сети, так и в интернете вообще очень мало. Журналисты ФАН обнаружили пост в социальной сети Twitter от 22 ноября 2016 года.

Популярная нидерландская журналистка-арабистка и политик Петра Штинен пишет о встрече с «независимыми» сирийскими журналистами на конференции по Сирии в Амстердаме. Среди участников мероприятия замечена и Хунада аль-Харири.

Твит Петры Штинен завершает тег @IWPR, из чего следует, что организатором или по меньшей мере одним из кураторов конференции была некоммерческая организация IWPR (Institute For War And Peace Reporting) «Институт по освещению войны и мира».

Официальный пресс-релиз организации гласит, что IWPR «оказывает поддержку местным журналистам, гражданским журналистам и гражданским общественным активистам в трех десятках стран, переживающих конфликты, кризисы и переходный период по всему миру», помогая им устранять барьеры на пути к свободе слова.

Ежегодное финансирование IWPR от лица различных «партнеров», достигает 4,1 миллиона долларов. Известно, что такие НКО являются «прокладкой» между органами внешней разведки, силовиками и дипкорпусами стран, имеющих свои интересы в тех регионах, чьи журналисты поддерживаются данной некоммерческой организацией.

Любопытно, что IWPR абсолютно не скрывает свои связи с американскими и британскими госструктурами.

В числе спонсоров организации числятся внешнеполитические ведомства Нидерландов и Норвегии, USAID, посольства США в Афганистане, Руанде и Тунисе. Это объясняет более 100 с лишним текстов о «жертвах ударов ВКС по мирным жителям, школам и больницам», опубликованных сотрудниками IWRP и аналогичных по тематике и подаче материалу Елены Милашиной.

Таким образом, эксперт статьи «Новой газеты» Хунада аль-Харири замешана в связях с западной НКО, финансируемой Госдепом США и британским Форин-офисом и публикующей материалы, очерняющие борьбу России с терроризмом в Сирии.

Напомним, Елена Милашина — не единственный журналист «Новой газеты», который за подачки с Запада прямо или косвенно помогает террористам. В конце ноября прошлого года Федеральное агентство новостей публиковало интервью с бывшим связистом ИГ*, который поведал о деятельности Дениса Короткова, при посредничестве американских военных в Сирии получавшего от террористов информацию о действиях россиян в САР.

В пропагандистскую деятельность против борьбы России с терроризмом в Сирии замешаны и авторы других либеральных СМИ. Редакция ФАН разоблачила целую схему по легализации фейков боевиков через российские прозападные СМИ, финансируемые «друзьями» из-за границы.

Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

* Исламское государство – террористическая организация, запрещена в РФ.