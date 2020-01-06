ФАН разоблачил ложь «Новой газеты» об обстреле лагеря беженцев в сирийском Аль-Кахе

«Новая газета» вновь оправдывает терроризм. Редактор спецпроектов «Новой» Елена Милашина не только положительно относится к джихадистам, но и перевирает факты, таким образом, стремясь дискредитировать борьбу России с боевиками действующих в Сирии и запрещенных в РФ вооруженных формирований «Джебхат ан-Нусра»* и ИГ*.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей», журналисты которого проанализировали материал Милашиной «Война без гуманитарных коридоров» и провели фактчекинг.

Одним из фейков в материале «Новой», который тщательно обработала Милашина, стала информация об обстреле лагеря для беженцев в Аль-Кахе, который произошел 20 ноября. Тогда террористы обвинили во всем ВВС Сирии. Однако позже заявили, что удар по беженцам нанесли якобы оперативно-тактической ракетой.

Но, к несчастью «Новой», остались фотографии с места инцидента. Редакция ФАН проверила их подлинность и проанализировала изображение. Как итог, журналисты пришли к выводу — сирийские войска не причастны к обстрелу лагеря беженцев, как утверждает госпожа Милашина.

По фотографии видно: уничтожена лишь одна палатка, но соседние не затронуты. Из этого следует, что удар был нанесен беспилотником, которыми пользовались джихадисты для атак по авиабазе «Хмеймим».

Напомним, что Милашина — не первый сотрудник «Новой газеты», оказывающий информационную поддержку террористам, пополняя свой кошелек заграничными купюрами.

Ранее бывший связист ИГ* рассказал ФАН, как при посредничестве американских военных в Сирии, корреспондент «Новой» Денис Коротков получал от боевиков ИГ* сведения о деятельности русских в САР.

Отметим, что пропагандисты «Новой» далеко не единственные, кто поддерживает терроризм среди либеральных СМИ. Ранее ФАН вывел на чистую воду схему рассадника фейков от боевиков по каналам российских либеральных изданий. Деятельность таких СМИ щедро спонсируется и поддерживается из западного кошелька.

Подробнее читайте в материале Федерального агентства новостей.

* Террористические группировки, запрещены в РФ.