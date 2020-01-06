«Новая газета» подкрепила фейк о «мирных террористах» в Сирии данными карманного эксперта

В попытке дискредитировать борьбу России с террористами в САР сотрудник «Новой» Елена Милашина выпустила материал под названием «Война без гуманитарных коридоров». Редакция Федерального агентства новостей проанализировав «работу», нашла в ней явную дезинформацию и пропаганду джихадистов.

Милашина, никогда не бывавшая в Сирии и не знакомая с реальным положением дел в республике, решила разобраться с ситуацией в провинции Идлиб. С 19 декабря 2019 года Сирийская арабская армия возобновила в регионе операцию против джихадистов «Рассвет в Идлибе». Сотрудник «Новой» явно постаралась выдать происходящее в сирийской провинции как агрессию САА против якобы мирных террористов.

Стараясь не выглядеть голословной, Милашина в качестве «эксперта» привлекла некую «сирийскую гражданскую активистку» Хунаду аль-Харири, компетенции которой вызывают очень много вопросов.

Аль-Харири якобы предоставила «Новой газете» обширные данные по ситуации в Идлибе: статистику, даты, а также подробности боевых столкновений, но ни в иностранном сегменте интернета, ни в российском об «эксперте» не получилось найти ничего толкового.

В русскоязычном сегменте Сети упоминания об Аль-Харири нашлось всего два, одно из которых в статье «Новой». Второе — в новости о прошедшем 18 июля 2019 года в центре «Мемориал» мероприятии. Примечательно, что и там фигурирует Милашина, а доклад «активистки» касался опять-таки ситуации в Идлибе.

В иностранном сегменте интернета аль-Харири упоминается всего раз в качестве «спикера и секретаря медиакампании Act4Daraa». Новость, в которой фигурирует «эксперт Новой» опубликована на сайте RFS Media Office, который был рупором «умеренной оппозиции» Сирии, но не функционирует уже более двух лет. В публикации аль-Харири предлагает бороться с правительственными сирийскими СМИ.

Никаких других англоязычных материалов с «активисткой» найти не удалось, несмотря на то, что в медиакампании Act4Daraa она отвечала, согласно программе, за публикации на английском языке.

«Новая газета» уже не в первый раз пытается так или иначе оправдывать терроризм в Сирии. Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказало о другом сотруднике издания — Денисе Короткове. В частности, стало известно, что либеральный журналист сотрудничал с террористами ИГ*, чтобы получать данные о россиянах в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, ФАН вскрыл целую сеть оппозиционных СМИ, легализующую фейки боевиков в России. Вся эта деятельность, поддерживаемая Западом, направлена против действий России в Сирии.

Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ.