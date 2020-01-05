Турецкие военные выдвинулись в Ливию для поддержки террористов ПНС

Турецкие военные отправились в Ливию вслед за боевиками для координации и поддержки террористического Правительства национального согласия в Триполи, сообщил в воскресенье в эфире телеканала CNN Turk президент Турции Тайип Эрдоган.

«Наша цель — поддержать законное правительство», — заявил турецкий лидер.

Ранее парламент Турции в ответ на официальный запрос ПНС о военной помощи принял решение отправить в Триполи армию для поддержки этой нелегитимной структуры. Мировое сообщество осудило эти действия, противоречащие нормам международного права и усиливающие эскалацию напряженности в регионе.