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Турецкие военные выдвинулись в Ливию для поддержки террористов ПНС

Турецкие военные выдвинулись в Ливию для поддержки террористов ПНС

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22:19   5 Января 2020
Весь мир

Турецкие военные выдвинулись в Ливию для поддержки террористов ПНС

Турецкие военные выдвинулись в Ливию для поддержки террористов ПНС

Турецкие военные отправились в Ливию вслед за боевиками для координации и поддержки террористического Правительства национального согласия в Триполи, сообщил в воскресенье в эфире телеканала CNN Turk президент Турции Тайип Эрдоган.

«Наша цель — поддержать законное правительство», — заявил турецкий лидер.

Ранее парламент Турции в ответ на официальный запрос ПНС о военной помощи принял решение отправить в Триполи армию для поддержки этой нелегитимной структуры. Мировое сообщество осудило эти действия, противоречащие нормам международного права и усиливающие эскалацию напряженности в регионе.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #ливия #войска #пнс

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