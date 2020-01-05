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Скончался оперный певец Геннадий Пискунов

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21:52   5 Января 2020
Россия

Скончался оперный певец Геннадий Пискунов

Скончался оперный певец Геннадий Пискунов

Народный артист России Геннадий Пискунов скончался в Москве на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

«Он был образцом школы, образцом вокалиста, образцом гражданина, мужчины. В нем сочеталось очень много качеств, которыми можно было только восхищаться», – так отозвалась об артисте заведующая труппой театра Ольга Толоконникова.

Дату и место прощания родные артиста объявят позже.

Геннадий Пискунов родился в 1946 году, в 1966-м окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа. Работал в Московском театре оперетты, Тамбовском драматическом театре, был солистом Московского детского музыкального театра имени Сац.

Артист выступал на сценах Московского театра оперетты, в театрах Тамбова и Саратова. Во время учебы в ГИТИСе начал работать в Детском музыкальном театре имени Сац. Исполнял партии в операх «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта, «Алеко» Рахманинова.

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Автор: Алина Бранцевич
#театр #артист #опера

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