Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что у Украины пока что нет шансов вступить в НАТО и ЕС из-за «олигархической» системы и слабости политической нации в стране. Об этом он рассказал в интервью сайту «Сегодня».

«Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая», – считает Климкин.

По мнению Климкина, чтобы вступить в НАТО и ЕС, Украину необходимо «перезагрузить».

Он также отметил, что украинцев «все любят», а вот о стране отзываются как о «коррумпированной и неэффективной».

В феврале 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко предложил внести изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.