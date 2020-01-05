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Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

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21:38   5 Января 2020
Ближнее зарубежье

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Климкин считает, что Украина не может попасть в НАТО и ЕС из-за коррупции и слабой системы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что у Украины пока что нет шансов вступить в НАТО и ЕС из-за «олигархической» системы и слабости политической нации в стране. Об этом он рассказал в интервью сайту «Сегодня».

«Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая», – считает Климкин.

По мнению Климкина, чтобы вступить в НАТО и ЕС, Украину необходимо «перезагрузить».

Он также отметил, что украинцев «все любят», а вот о стране отзываются как о «коррумпированной и неэффективной».

В феврале 2019 года занимавший тогда пост президента Петр Порошенко предложил внести изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.

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Автор: Алина Бранцевич
#ес #украина #нато #климкин

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